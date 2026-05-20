Un policía abate a un hombre que intentó robarle su auto en Quito

Un hombre fue abatido por un Policía tras intentar robarle su vehículo.

Un hombre fue abatido por un Policía tras un intento de robo registrado en Cotocollao, norte de Quito, la noche del martes 19 de mayo de 2026.

El agente permanecía al interior de su automóvil de color rojo, estacionado en las calles Sabanillas y Juan Domingo.

Las cámaras captaron a tres hombres que se acercan al vehículo. Uno de ellos rompe el vidrio de la ventana e intenta ingresar.

De repente, se escucha un disparo y el presunto asaltante cae al piso, mientras los otros dos huyen.

En la esquina permanece un automóvil, también de color rojo, que espera a los hombres para escapar del sitio.

El presunto asaltante murió en el sitio producto del impacto de bala.

Según la Policía, el occiso fue identificado como Diego P., quien registra antecedentes penales por delitos como robo y tráfico de drogas.