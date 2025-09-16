Donald Trump afirma que Estados Unidos 'eliminó' a tres embarcaciones venezolanas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio una rueda de prensa en la Casa Blanca, este martes 16 de septiembre del 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes, 16 de septiembre del 2025, que su país "eliminó" tres embarcaciones en total frente a Venezuela.

Trump hizo esta aclaración un día después de confirmar un segundo ataque estadounidense contra lanchas que presuntamente traficaban drogas en el Caribe.

"De hecho eliminamos tres embarcaciones, no dos, pero ustedes vieron dos", señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

"Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", declaró en respuesta a un periodista que le preguntó qué mensaje quería enviar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El gobierno estadounidense no proporcionó más detalles sobre el lugar o la fecha exacta de este tercer ataque.

Un primer ataque estadounidense contra una lancha presuntamente de narcotraficantes ocurrió el pasado 2 de septiembre en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado fuerzas militares.

Donald Trump confirmó, el lunes 15 de septiembre, otro ataque "en la zona de responsabilidad del Southcom", el comando militar de Estados Unidos para América del Sur y el Caribe.

Este ataque mató a tres "narcoterroristas" venezolanos, afirmó en un mensaje a través de la plataforma Truth Social. La publicación estuvo acompañada de un video que muestra una lancha inmóvil, con gente a bordo, que explota en alto mar.

Estados Unidos acusa a Maduro de estar al frente de una red de tráfico de drogas, el Cartel de los Soles. Por su parte, Maduro declaró, el lunes 15 de septiembre, que "hay una agresión en curso de carácter militar y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente"

El país ejercerá su "derecho legítimo a defenderse", advirtió Maduro, quien calificó las acusaciones estadounidenses de "mentiras". Además, afirmó que la cocaína exportada a Estados Unidos transita principalmente por el Pacífico y los puertos de Ecuador.