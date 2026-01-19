Trump invita a Putin a conformar la Junta de la Paz para Gaza, según anunció el Kremlin

Vladmir Putin fue invitado por el presidente Donald Trump a formar parte del Consejo de Paz para Gaza.

El presidente ruso Vladimir Putin ha sido invitado a unirse al llamado "Consejo de Paz" de Donald Trump, que debe supervisar la gobernanza y la reconstrucción de la Franja de Gaza, anunció el Kremlin este lunes 19 de enero del 2026.

"El presidente Putin también recibió la invitación para unirse a ese Consejo de Paz", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Según añadió, Rusia está tratando de "aclarar todos los matices" de esa oferta con Washington.

Peskov no dio indicaciones sobre la respuesta de Putin, precisando que Rusia quiere "aclarar todos los matices" de esta propuesta con Washington.

Varios dirigentes extranjeros han recibido invitaciones para unirse a esta nueva entidad, cuya presidencia debe asumir Trump.

La Junta estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, entre otros nombres.

Posteriormente se ha conocido que Trump también invitó al rey Abdalá II de Jordania; al presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, y también al mandatario argentino, el ultraderechista Javier Milei.

La Casa Blanca anunció que, en virtud del plan apoyado por Washington para poner fin a la guerra en Gaza, se creará un Consejo de Paz presidido por Trump.

Los primeros nombres ya han sido revelados por la presidencia estadounidense, y otras personalidades han confirmado haber recibido invitaciones.