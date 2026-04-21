Así suena 'Desahógate', la emotiva unión de Danny Ocean y Ryan Castro

Danny Ocean y Ryan Castro en su álbum 'Desahógate'.

El cantautor venezolano Danny Ocean presenta su nuevo sencillo “Desahógate”, en colaboración con el artista colombiano Ryan Castro, una propuesta que combina sonidos frescos con una carga emocional.

Los artistas pretenden que “Desahógate” construya un mensaje de apoyo y conexión, invitando a expresar emociones sin miedo y a encontrar refugio en medio de momentos difíciles.

La canción mantiene una estética sonora playera, con ritmos bailables que contrastan con una letra más profunda.

La participación de Ryan Castro aporta una energía urbana que equilibra la sensibilidad melódica de Danny Ocean, logrando una mezcla entre lo romántico y lo festivo.

El lanzamiento forma parte del universo artístico que el cantante viene desarrollando desde su proyecto “Babylon Club”, consolidando su identidad dentro del pop latino.