Estados Unidos e Irán elevan tensiones en Oriente Medio con amenazas y retiro de tropas

Protestas contra el régimen iraní se toman las calles de Teherán; escalada de conflicto regional

Este miércoles 14 de enero las tensiones se elevaron en Oriente Medio por las protestas que sacuden a Irán desde el pasado 28 de diciembre, en búsqueda de un cambio de régimen político en el país persa.

En Irán han muerto probablemente más de 2 000 personas en las protestas antigubernamentales, o al conflicto que enfrenta a Irán con Israel, con la implicación de grupos armados en varios países.

Los últimos acontecimientos parecen mostrar que el conflicto interno escalará hasta alcanzar a otras naciones que ya han pedio diálogo y negociación para resolver las tensiones regionales.

Starlink, de Elon Musk, proporciona internet gratis a Irán La empresa SpaceX de Elon Musk está proporcionando acceso gratuito a internet para usuarios iraníes a través de su servicio de satélite Starlink, mientras la República Islámica continúa la represión contra las protestas ciudadanas y en medio de un bloqueo casi total de las comunicaciones. Las cuentas que Starlink tenía en Irán estaban inactivas hasta ahora porque carecen de licencia oficial, pero se han conectado y se han eliminado las tarifas de suscripción para facilitar el acceso a la población, según explicó Ahmad Ahmadian, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro de tecnología Holistic Resilience. "Es muy sencillo: solo hay que conectar el terminal satelital en un lugar con vista despejada al cielo, y listo", aseguró el ejecutivo.

EE.UU. congela concesión de visados a ciudadanos iraníes Estados Unidos anunció este miércoles que suspenderá la tramitación de visados a solicitantes de 75 nacionalidades, una medida más del gobierno de Donald Trump para frenar la entrada de migrantes en el país. "Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán", publicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X.

Catar confirma retirada de tropas de EE.UU. de Doha El Gobierno de Catar confirmó la salida de "algunos efectivos" de Al Udeid, la base aérea estadounidense más grande de Oriente Medio y ubicada a las afueras de Doha. Esta medida se toma "en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región", dijo la Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Catar en un comunicado. El comunicado evitó hacer referencia a la escalada entre Irán y Estados Unidos en medio de las protestas en la capital iraní y las amenazas de Washington.

Turquía pide a Irán que recurra a la negociación El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, pidió a su homólogo iraní, Abás Araqchi, que resuelva las "tensiones en la región" mediante negociaciones sin precisar si se refería a las revueltas en Irán o al conflicto con países como Israel y EE.UU. Fidan se reunió el lunes en Ankara con el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, y este miércoles se halla de viaje en Emiratos Árabes Unidos, según comunicados del Ministerio de Exteriores turco, que no ha facilitado más datos al respecto.