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Internacional

Trump ordena pagar a 35 000 empleados del Departamento de Seguridad

La medida busca compensar a trabajadores afectados por la paralización presupuestaria en EE.UU.

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos

Benjamin Applebaum

Autor

Los Ángeles (EE.UU.) EFE

Actualizada:

03 abr 2026 - 21:45

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordena el pago a más de 35.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afectados por el cierre parcial de la entidad. 

La decisión se produce tras casi cincuenta días de paralización, debido a la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar el presupuesto del organismo.

ORDEN EJECUTIVA

El mandatario firma una orden ejecutiva que autoriza el pago a trabajadores de agencias clave como:  

  • Guardia Costera
  • FEMA
  • CISA

Estas instituciones forman parte del DHS y cumplen funciones esenciales en seguridad y respuesta ante emergencias.  

EL CIERRE MÁS PROLONGADO  

La paralización inicia el 14 de febrero, en medio de desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre políticas migratorias vinculadas al ICE

Este cierre se convierte en el más largo en la historia del DHS, superando incluso el anterior bloqueo gubernamental de 43 días.

IMPACTO EN SERVICIOS  

La falta de pagos genera ausencias laborales, especialmente en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), lo que provoca largas filas y retrasos en aeropuertos del país. 

Ante esta situación, el gobierno dispone medidas adicionales para mantener la operatividad en terminales aéreas.

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