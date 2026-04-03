Trump ordena pagar a 35 000 empleados del Departamento de Seguridad

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordena el pago a más de 35.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afectados por el cierre parcial de la entidad.

La decisión se produce tras casi cincuenta días de paralización, debido a la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar el presupuesto del organismo.

ORDEN EJECUTIVA

El mandatario firma una orden ejecutiva que autoriza el pago a trabajadores de agencias clave como:

Guardia Costera

FEMA

CISA

Estas instituciones forman parte del DHS y cumplen funciones esenciales en seguridad y respuesta ante emergencias.

EL CIERRE MÁS PROLONGADO

La paralización inicia el 14 de febrero, en medio de desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre políticas migratorias vinculadas al ICE.

Este cierre se convierte en el más largo en la historia del DHS, superando incluso el anterior bloqueo gubernamental de 43 días.

IMPACTO EN SERVICIOS

La falta de pagos genera ausencias laborales, especialmente en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), lo que provoca largas filas y retrasos en aeropuertos del país.

Ante esta situación, el gobierno dispone medidas adicionales para mantener la operatividad en terminales aéreas.