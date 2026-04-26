Turismo en Chernóbil: De la tragedia nuclear a destino viral

El accidente nuclear en Chernóbil es el más grave de la historia.

Lo que durante décadas fue sinónimo de desastre nuclear, hoy también se ha convertido en un destino turístico singular, apto solo para los más tenaces, aunque se ha puesto en pausa en 2026 por el conflicto entre Ucrania y Rusia.

La zona de exclusión de Chernóbil, en Ucrania, empezó a recibir visitantes de forma oficial en 2011, cuando el gobierno autorizó recorridos controlados por áreas consideradas seguras.

Desde entonces, miles de personas viajaban cada año para recorrer la ciudad fantasma de Prípiat, observar el reactor accidentado y adentrarse en uno de los lugares más impactantes del siglo XX.

Incluso influencers han documentado su visita a esta zona histórica para mostrar parajes únicos en el mundo.

Sin embargo, ese turismo está en pausa. Desde el inicio del conflicto armado en Ucrania, los recorridos han sido suspendidos por razones de seguridad geopolítica, más que por riesgos derivados de la radiación.

Antes de esa interrupción, las visitas estaban altamente reguladas y ofrecían itinerarios que combinaban historia, ciencia y una experiencia casi distópica.

¿Qué lugares se pueden visitar en el tour a Chernóbil?

Las agencias autorizadas ofrecían distintos tipos de paquetes, generalmente con salida desde Kiev.

Algunos de los formatos más comunes son:

Tour de un día Incluía transporte, guía especializado y entrada a la zona de exclusión . Los recorridos solían pasar por:

y entrada a la de . Los recorridos solían pasar por: El puesto de control de Dityatki

La ciudad abandonada de Prípiat (hospital, parque de diversiones, edificios residenciales)

Un punto de observación del reactor 4.

El radar soviético Duga. Tour de dos días o extendido Sumaba alojamiento dentro de la zona, recorridos más profundos y visitas a lugares menos accesibles .

dentro de la zona, recorridos más y visitas a lugares menos . Algunos incluían contacto con los llamados “auto-reasentados”, personas que regresaron a vivir allí pese a las restricciones. Tours especializados o privados Diseñados para fotógrafos , investigadores o viajeros que buscan rutas personalizadas.

, o viajeros que buscan rutas personalizadas. Pueden incluir acceso a instalaciones específicas o recorridos temáticos sobre la historia del accidente.

En todos los casos, los operadores limitaban las rutas a zonas previamente evaluadas y con niveles de radiación considerados seguros para visitas cortas.

¿Es seguro ir a Chernóbil?

La respuesta corta, antes de la guerra, era sí… aunque con condiciones de seguridad muy estrictas.

Los recorridos turísticos se desarrollaban en áreas donde la radiación está controlada y monitoreada constantemente.

La exposición durante una visita típica era comparable a la de un vuelo largo o incluso menor que algunos procedimientos médicos simples.