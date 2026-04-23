Secuelas de Chernóbil de 1986: Radiación causaría 4 000 nuevas muertes

Foto del 1 de octubre de 1986 de cómo lucía el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil.

El desastre que provocó el accidente en la Central Nuclear de Chernóbil el 26 de abril de 1986, seguirá causando casos de cáncer y muertes por la radiación a largo plazo.

Un equipo internacional de más de 100 científicos concluyó que hasta 4 000 personas podrían morir como consecuencia de la exposición a la radiación generada por la explosión.

El desastre ocurrió en el reactor número cuatro de la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, ubicada en la entonces Unión Soviética, actual Ucrania.

Los hallazgos forman parte del informe titulado 'Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts', elaborado en el marco del Foro de las Naciones Unidas, en el que participa de la Organización Mundial de la Salud.

El documento, publicado a mediados de 2005, es considerado uno de los análisis más completos sobre las secuelas del accidente.

Según el informe, hace 21 años, cerca de 50 muertes fueron atribuidas directamente a la radiación liberada en Chernóbil, pero se proyecta que habrá más muertes a largo plazo, aunque no hay un período específico.

La mayoría de muertes registradas fueron de trabajadores de servicios de emergencia que sufrieron una exposición intensa y fallecieron a los pocos meses del accidente, pero otras se produjeron más tarde, algunas incluso en 2004.

El estudio detalla que aproximadamente 1 000 personas, entre personal de la planta y equipos de respuesta inmediata, recibieron altas dosis de radiación el día del accidente.

Posteriormente, más de 200 000 trabajadores participaron en labores de contención y limpieza entre 1986 y 1987.

Los expertos internacionales han estimado que la radiación podría causar en total hasta 4 000 muertes entre los grupos de población más expuestos en Chernóbil, es decir, entre los trabajadores de servicios de emergencia, los evacuados y los residentes en las zonas más contaminadas.

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Casos de cáncer

Uno de los principales impactos en la salud ha sido el aumento de casos de cáncer de tiroides, especialmente en personas que eran niños o adolescentes en el momento del accidente. Al menos nueve menores fallecieron por esa enfermedad.

Según el informe, se registraron cerca de 4 000 casos de esta enfermedad, aunque la tasa de supervivencia ha sido elevada, cercana al 99%.

Pese a estos datos, el doctor Michael Repacholi, responsable del Programa de Radiación de la OMS en ese entonces, calificó el balance general como “tranquilizador”.

Según explicó, no se encontraron evidencias concluyentes de un aumento significativo en la incidencia de leucemia u otros tipos de cáncer entre la población afectada.