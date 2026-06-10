EN VIVO | Empiezan los 'Countdown Concerts' del Mundial 2026 por Teleamazonas

Arrancan los 'Countdown Concerts', una serie de conciertos que se celebrarán simultáneamente en Canadá, México y Estados Unidos la noche de este miércoles 10 de junio del 2026.

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Andrea Bochelli abre los Countdown Concerts

El artista italiano emocionó a miles de fanáticos concentrados en la Ciudad de México, que oyeron su interpretación y al terminar alzar la Copa Mundial junto a las leyendas del fútbol: Bebeto, Cafu, Kempes y Macerati.

El turno fue para el canadiense Bryan Adams, que emocionó a los fans congregados en Toronto para cantar a todo pulmón en el arranque de esta fiesta mundialista.

Era el turno para los fans de Los Ángeles, en Estados Unidos, que escucharon al compositor y productor discográfico Davido que puso el ritmo hip-hop en el escenario.

Belinda y Los Ángeles Azules en CDMX

Belinda y Los Ángeles Azules regresaron la fiesta a Ciudad de México para poner emoción y la nota de color con "Amor a primera vista".

Vegedream erizó el escenario de Los Ángeles, en Estados Unidos con su interpretación de 'Ramenez la coupe à la maison'.

Ava Max se sumó como artista sorpresa en Los Ángeles y puso a corear a todos los asistentes.

Las Beaches llenaron de vibras positivas al concierto de la cuenta regresiva en Toronto.

De vuelta en CDMX Elena Rose se sumó con un glamuroso vestido blanco a la fiesta del Mundial.

Major Lazer y su derroche de energía

Major Lazer saltó al escenario en Los Ángeles para un derroche de energía y música con ritmos electrónicos y coreografías en vivo que pusieron a bailar a todos.

Davido volvió al espectacular escenario para cerrar con energía esta antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Música y fútbol en la antesala del Mundial

Los conciertos forman parte de las actividades organizadas para acercar a los aficionados a la experiencia del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los eventos reunieron a artistas internacionales y miles de seguidores del fútbol en espacios emblemáticos de las ciudades seleccionadas, convirtiéndose en una antesala de la mayor fiesta deportiva del planeta.

Los Countdown Concerts buscaron mostrar la identidad cultural de los tres países organizadores y fortalecer el vínculo entre el deporte y el entretenimiento.