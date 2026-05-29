Turista se lanzó a la Fontana di Trevi para refrescarse en medio del calor extremo en Roma

Una mujer se lanzó a la Fontana di Trevi para refrescarse del calor en Italia.

Una turista se lanzó a la Fontana di Trevi el jueves 28 de mayo de 2026 para refrescarse durante una ola de calor en Roma.

El acto que quedó registrado en varios videos provocó la intervención de las autoridades y se volvió viral.

La mujer ingresó a las aguas del monumento histórico, uno de los más protegidos, causando asombro e indignación entre ciudadanos y turistas.

Autoridades lo consideran 'turismo incívico'

La policía intervino rápidamente para retirar a la turista, quien fue multada con 500 euros, una sanción común para este tipo de infracciones en Roma, Italia.

De acuerdo con la normativa de ese país, este tipo de acciones están prohibidas y se consideran "turismo incívico", dañando el patrimonio histórico de la ciudad.