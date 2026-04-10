Ucrania y Rusia declaran alto el fuego por la Pascua ortodoxa

Los gobiernos de Rusia y Ucrania anuncian un alto el fuego temporal con motivo de la Pascua ortodoxa, en medio del conflicto que mantienen desde 2022.

La tregua se aplicará durante 32 horas este fin de semana, según lo informado por ambas partes.

Anuncio del cese al fuego

El Kremlin señala que, por decisión del presidente Vladimir Putin, las operaciones de combate cesarán desde el 11 de abril hasta el final del 12 de abril de 2026.

El comunicado indica que las tropas rusas suspenderán acciones en todas las direcciones, aunque se mantendrán preparadas ante posibles incidentes.

Respuesta de Ucrania

El presidente Volodímir Zelenski asegura que Ucrania ha planteado previamente una tregua similar y que actuará en reciprocidad.

Además, señala que la población necesita una Pascua sin amenazas y con avances hacia la paz.

Contexto del conflicto

Durante los más de cuatro años de guerra, ambas partes han declarado treguas puntuales, aunque con acusaciones mutuas de incumplimiento.

El conflicto, iniciado tras la invasión rusa en febrero de 2022, se mantiene activo con enfrentamientos, ataques con drones y disputas territoriales.

En los últimos meses, los combates se concentran en ataques estratégicos, especialmente contra infraestructura energética y posiciones clave en el este de Ucrania.

Las negociaciones internacionales continúan sin un acuerdo definitivo entre las partes.