Unión Europea rechaza peajes en Ormuz: 'La navegación es un bien público'
La Unión Europea insiste en que el tránsito por el estrecho de Ormuz debe ser libre y sin pagos, amparado por el derecho internacional.
Los peajes en el estrecho de Ormuz desafían el derecho internacional.
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Actualizada:
09 abr 2026 - 06:45
La Unión Europea (UE) afirmó este jueves que debe garantizarse la libertad de navegación en el estratégico estrecho de Ormuz sin "pago ni peaje alguno", después de que Irán insinuara que podría cobrar por permitir el paso de los buques.
"El derecho internacional consagra la libertad de navegación, lo que significa (...) que no debe haber pago ni peaje alguno", declaró el portavoz de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, en rueda de prensa en Bruselas.
"La libertad de navegación es un bien público y debe garantizarse", añadió.
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