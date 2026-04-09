Unión Europea rechaza peajes en Ormuz: 'La navegación es un bien público'

Los peajes en el estrecho de Ormuz desafían el derecho internacional.

La Unión Europea (UE) afirmó este jueves que debe garantizarse la libertad de navegación en el estratégico estrecho de Ormuz sin "pago ni peaje alguno", después de que Irán insinuara que podría cobrar por permitir el paso de los buques.

"El derecho internacional consagra la libertad de navegación, lo que significa (...) que no debe haber pago ni peaje alguno", declaró el portavoz de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, en rueda de prensa en Bruselas.

"La libertad de navegación es un bien público y debe garantizarse", añadió.