Ataques en Ucrania y Rusia dejan 12 muertos, entre ellos dos niños

Los bombardeos en Ucrania y Rusia evidencian la persistencia del conflicto y el alto costo humano que sigue dejando en ambos lados.

En Ucrania, al menos nueve personas murieron en distintos ataques atribuidos a fuerzas rusas.

En la ciudad de Nikopol, un dron impactó un autobús, dejando cuatro fallecidos y 16 heridos, según informó el presidente Volodímir Zelenski.

Bombardeos en zonas residenciales

En Jersón, los ataques provocaron la muerte de cuatro personas y dejaron siete heridas, afectando directamente a zonas habitadas.

Además, en la región de Dnipropetrovsk, un niño de 11 años falleció tras un bombardeo, mientras otras personas resultaron heridas en distintos puntos.

Ataque en territorio ruso

En Rusia, un ataque con drones ucranianos dejó tres muertos: un matrimonio y su hijo en la región de Vladímir.

El impacto alcanzó una vivienda, mientras que una niña de cinco años sobrevivió con quemaduras y fue trasladada a un hospital.

Intensificación de ataques con drones

Durante la madrugada, Ucrania reportó el lanzamiento de 110 drones por parte de Rusia, de los cuales 77 fueron interceptados.

Por su parte, Rusia aseguró haber derribado 45 drones ucranianos en su territorio.

Desde el inicio de la guerra en 2022, los ataques entre ambos países se han mantenido de forma constante, con impacto directo en la población civil.

Las ofensivas cruzadas continúan elevando el número de víctimas y la tensión en la región.