Unicef denuncia bloqueo de Israel que frena vacunación de 40 000 niños en Gaza

Portavoz de Unicef denuncia que Israel ha bloqueado el ingreso de insumos para campaña de vacunación.

El portavoz del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), Ricardo Pires, denunció este martes 11 de noviembre el bloqueo de Israel a la entrada de jeringuillas y neveras en la Franja de Gaza, necesarias para vacunar a 40 000 niños menores de tres años que no pudieron inmunizarse durante los dos años de guerra.

Pires lamentó que Israel considere las jeringuillas y las neveras como suministros “de doble uso”, civil y militar, y añadió que les está resultando “muy difícil” que pasen los controles y las inspecciones, “a pesar de que son urgentes”.

Además, destacó que Unicef ha comprado 1,6 millones de jeringuillas, pero “la amplia mayoría siguen fuera de Gaza”.

Las vacunas están destinadas a inmunizar a los niños de Gaza contra enfermedades mortales, pero evitables, como la polio, sarampión o la neumonía.

A pesar de las restricciones, Unicef ha conseguido vacunar a más de 2 400 niños en el primer día de la campaña, realizada el domingo, y planea extender las jornadas de inmunización con dos rondas adicionales en diciembre y enero.

“El éxito de la campaña también depende de un alto el fuego sostenido y de la protección del acceso humanitario y de los trabajadores” pRicardo Pires, portavoz de Unicef

Además, recordó que al menos 58 niños han muerto desde el comienzo del alto el fuego.

Pires lamentó que, desde hace meses, se haya obstaculizado el acceso de artículos esenciales como piezas de repuesto para camiones cisterna, purificadores de agua, generadores y material educativo y lúdico para los niños que no han podido volver a en su totalidad a la escuela.

Asimismo, siguen bloqueadas en la frontera desde agosto al menos 938 000 botellas de leche de fórmula para bebés, “que podrían alcanzar a niños que están sufriendo diferentes niveles de desnutrición”.