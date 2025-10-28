Israel bombardea Gaza pese a acuerdo de alto al fuego y denuncia infracción de Hamás

Israel atacó Gaza y denunció inclumplimiento de Hamás al acuerdo de alto al fuego.

El Ejército israelí comenzó a bombardear la Franja de Gaza, con ataques en distintos puntos en todo el enclave, según confirman fuentes locales, y entre ellos en la ciudad de Gaza (norte), donde se escuchan explosiones violentas e intermitentes, según pudo atestiguar EFE.

El portavoz del servicio de la Defensa Civil en Gaza, Mahmud Basal, dijo a EFE en una llamada telefónica que han confirmado bombardeos en las inmediaciones del Hospital Shifa y en el barrio de Sabra, en el oeste y centro de la capital, respectivamente.

Mohammed Abu Salmiya, director del Shifa, aseguró a EFE que el ataque, perpetrado con un dron, afectó a un área vacía cerca del hospital y no se han producido heridos.

"Hemos aumentado la movilización de nuestras ambulancias y equipos dentro de nuestra capacidad para responder a la situación", dijo Basal.

El portavoz aseguró que se han registrado varios bombardeos en el enclave, aunque todavía no saben su dimensión u objetivos.

Destacó que un elevado número de drones israelíes están sobrevolando la capital.

En un comunicado posterior, la Defensa Civil concretó que uno de los puntos bombardeados es la vivienda de la familia Al Banna en el barrio de Sabra. Según pudo conocer EFE, los ambulancieros recogieron heridos en la zona.

También se produjeron ataques en el barrio sureño de Zeitún, en los que aún no se conocen víctimas, según fuentes locales.

La agencia Sanad, vinculada a Hamás, registró por otro lado bombardeos en el sur de Gaza y ataques de artillería en Deir al Balah (centro), que dada la posición de las tropas israelíes afectarían primordialmente al este de la ciudad.

Un gazatí refugiado en el centro de Gaza aseguró a EFE haber escuchado dos ataques que afectaron al área oriental de la gobernación central.

Los ataques se produjeron después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenara al Ejército emprender "ataques contundentes" contra el enclave denunciando presuntas violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Hamás.