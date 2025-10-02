Venezuela denuncia que aviones de combate de EE.UU. 'se han acercado' a sus costas

Venezuela denuncia presencia de aviones de EE.UU. cerca de sus costas en el Caribe

Venezuela denunció, este jueves 2 de octubre del 2025, que aviones cazas estadounidenses "se han atrevido a acercarse" a costas del país caribeño, en medio de la crisis por el despliegue militar que Washington hizo en el Caribe para realizar operaciones contra el narcotráfico.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que el sistema de defensa aéreo venezolano "detectó más de cinco vectores", que definió como "aviones de combate".

Estados Unidos movilizó hace casi un mes, 10 aviones F-35 a Puerto Rico, como parte de estas maniobras, y también desplegó ocho buques de guerra. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tachado este operativo de "asedio" y "amenaza".

"El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas", afirmó Padrino. "Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores", agregó.

"Denuncio ante el mundo esta situación que no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional", dijo.

El Ministro de Defensa venezolano no precisó la localización de los cazas estadounidenses, pero señaló que pilotos de líneas aéreas comerciales los avistaron.

Estados Unidos ha destruido cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes frente a las costas venezolanas en las últimas semanas.

Caracas cree que Donald Trump está utilizando el narcotráfico como pretexto para derrocar a Maduro y apoderarse de las mayores reservas de petróleo del mundo.

"Estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestro espacio geográfico, ante cualquier intruso", señaló el ministro Padrino.

La respuesta de Venezuela

Ante el despliegue militar de Estados Unidos, Maduro respondió con la movilización de milicias y ejercicios militares, como el del pasado 20 de septiembre en La Orchila, en el norte del país.

Movilizó buques de guerra, helicópteros, aviones caza, de transporte y vehículos anfibios con 2 500 efectivos. También realizó simulacros para emergencias y jornadas de entrenamiento para los alistados en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles.

El régimen de Maduro también dijo que tiene listo un decreto para declarar un estado de conmoción exterior, una medida excepcional para conflictos armados que amplía sus poderes. Su alcance no está claro. Nunca se ha aplicado antes y podría llevar a la suspensión de ciertas garantías constitucionales.