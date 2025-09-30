Trump dice que Estados Unidos monitoreará 'muy seriamente' a narcos venezolanos en tierra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio declaraciones a la prensa, este martes 30 de septiembre del 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que después de atacar a varias narcolanchas venezolanas en el Caribe, su país monitoreará "muy seriamente" las drogas que entran por tierra.

Esta declaración del presidente norteamericano se da en medio de la escalada de tensiones con el régimen de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red de narcotráfico.

"Veremos que pasa con Venezuela. (...) Golpeamos varios botes, y desde que hicimos eso no tenemos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por vía acuática, porque era letal. Y ahora vamos a mirar a los carteles. Vamos a mirar muy seriamente a los carteles que vienen por tierra", dijo Trump este martes 30 de septiembre del 2025.

Las declaraciones del Mandatario coinciden con reportes mediáticos sobre supuestos planes del Ejército estadounidense para atacar a narcotraficantes sobre territorio venezolano.

Aunque Trump aún no habría aprobado ninguna decisión, informó NBC. Esa cadena televisiva dijo que los planes estarían enfocados en ofensivas con drones contra individuos concretos y laboratorios de drogas.

Washington acusa al Gobierno del venezolano Nicolás Maduro de integrar la cúpula del Cartel de los Soles, una organización que, según la Casa Blanca, envía cargamentos de droga a EE.UU.

La Administración republicana ha dicho que el contingente estadounidense en el sur del Caribe, compuesto por destructores, buques de transporte anfibio, un submarino de propulsión nuclear y aviones de combate, ha destruido ya cuatro narcolanchas en aguas internacionales que partieron supuestamente de Venezuela con drogas a bordo.

Por su parte, Maduro niega categóricamente las acusaciones y ha firmado un decreto de conmoción externa ante las que denuncia como "amenazas" de EE.UU., que "se activaría de manera inmediata" en caso de "cualquier tipo de agresión" contra el país suramericano.