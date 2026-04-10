Motociclista sobrevive a explosión tras accidente en San Antonio - Texas
El conductor sufrió quemaduras, pero logró salir de las llamas tras el impacto.
El motociclista sufre quemaduras graves, aunque se prevé que se recupere.
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Actualizada:
10 abr 2026 - 11:01
Un motociclista protagoniza un impactante accidente en San Antonio, luego de perder el control de su moto en una intersección la tarde del jueves.
El hecho ocurre alrededor de las 16:30, cuando la motocicleta patina, impacta contra un bordillo y posteriormente se incendia, generando una gran bola de fuego.
El conductor es expulsado tras el impacto y cae en medio de las llamas.
A pesar del fuego, el motociclista logra ponerse de pie envuelto en llamas y corre hacia una zona con césped para intentar apagarse.
En el lugar se encontraban varios estudiantes que transitaban por la acera con mochilas, quienes logran alejarse a tiempo y resultan ilesos.
Vecinos del sector intervienen rápidamente y utilizan una manguera para controlar el incendio.
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