Motociclista sobrevive a explosión tras accidente en San Antonio - Texas

El motociclista sufre quemaduras graves, aunque se prevé que se recupere.

Un motociclista protagoniza un impactante accidente en San Antonio, luego de perder el control de su moto en una intersección la tarde del jueves.

El hecho ocurre alrededor de las 16:30, cuando la motocicleta patina, impacta contra un bordillo y posteriormente se incendia, generando una gran bola de fuego.

El conductor es expulsado tras el impacto y cae en medio de las llamas.

A pesar del fuego, el motociclista logra ponerse de pie envuelto en llamas y corre hacia una zona con césped para intentar apagarse.

En el lugar se encontraban varios estudiantes que transitaban por la acera con mochilas, quienes logran alejarse a tiempo y resultan ilesos.

Vecinos del sector intervienen rápidamente y utilizan una manguera para controlar el incendio.