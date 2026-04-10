Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Internacional

Motociclista sobrevive a explosión tras accidente en San Antonio - Texas

El conductor sufrió quemaduras, pero logró salir de las llamas tras el impacto.

El motociclista sufre quemaduras graves, aunque se prevé que se recupere.

Redes Sociales

Autor

Tamara López

Actualizada:

10 abr 2026 - 11:01

Unirse a Whatsapp

Un motociclista protagoniza un impactante accidente en San Antonio, luego de perder el control de su moto en una intersección la tarde del jueves.   

El hecho ocurre alrededor de las 16:30, cuando la motocicleta patina, impacta contra un bordillo y posteriormente se incendia, generando una gran bola de fuego. 

El conductor es expulsado tras el impacto y cae en medio de las llamas.

A pesar del fuego, el motociclista logra ponerse de pie envuelto en llamas y corre hacia una zona con césped para intentar apagarse.   

En el lugar se encontraban varios estudiantes que transitaban por la acera con mochilas, quienes logran alejarse a tiempo y resultan ilesos.  

Vecinos del sector intervienen rápidamente y utilizan una manguera para controlar el incendio.  

Te puede interesar