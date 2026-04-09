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Internacional

Un incendio afecta al velódromo olímpico de Río de Janeiro

El fuego dañó parte del techo de la estructura, pero el Museo Olímpico se mantiene intacto.

Bomberos apagan un incendio en el Velódromo del Parque Olímpico este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil).

EFE

Autor

Río de Janeiro, EFE

Actualizada:

09 abr 2026 - 07:50

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Un incendio se registró en el velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro, afectando principalmente el techo de la infraestructura. 

El Cuerpo de Bomberos informó que el fuego comenzó en horas de la madrugada y que fue controlado sin que se reporten víctimas.

Alrededor de 60 bomberos participaron en las labores para sofocar las llamas, trabajando tanto en el exterior como en el interior del recinto. 

El objetivo principal fue proteger el Museo Olímpico, ubicado dentro del complejo.

Daños en la estructura  

Las autoridades señalaron que, aunque el museo se conserva casi intacto, la cubierta y parte del techo compuestos por materiales más sensibles deberán ser reemplazados. 

El alcalde Eduardo Caveliere indicó que aún se investigan las causas del incendio.

Instalación en funcionamiento  

El velódromo estaba operativo al momento del incidente, con actividades deportivas en marcha y miles de usuarios. 

Además, esta semana albergaba un campeonato mundial de esgrima.

Este es el segundo incendio que afecta a esta infraestructura, tras un incidente ocurrido en 2017 que también dañó el techo

El velódromo fue una de las sedes de los Juegos Olímpicos de 2016 y es considerado uno de los más rápidos del mundo.

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