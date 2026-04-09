Más de 300 muertos en Líbano tras intensos bombardeos de Israel

Los bombardeos lanzados por Israel en territorio libanés dejaron más de 300 personas fallecidas, según el balance actualizado de las autoridades.

Los ataques se concentraron en varias zonas del país, en medio de una creciente tensión en la región.

Impacto en la población

Las ofensivas han provocado además cientos de heridos y daños en infraestructura, incluyendo zonas residenciales.

Equipos de emergencia continúan trabajando en la atención de víctimas y en la evaluación de los daños.

Contexto del conflicto

La escalada ocurre en el marco de un conflicto más amplio en Oriente Medio, con enfrentamientos que se intensifican en distintos frentes.

Las autoridades libanesas han advertido sobre el deterioro de la situación humanitaria.

El aumento del número de víctimas ha generado preocupación internacional y llamados a frenar la violencia.

Organismos y gobiernos han insistido en la necesidad de retomar vías diplomáticas.

El alto número de víctimas evidencia la gravedad de la ofensiva y eleva la presión internacional para contener el conflicto.