Cierra la jornada de votaciones legislativas en Argentina tras jornada electoral normal

Las elecciones legislativas se llevaron a cabo este domingo 26 de octubre de 2025 en Argentina. Las urnas cerraron sin novedades y la jornada se desarrolló de manera normal.

Los argentinos eligen este domingo al Congreso que estará en funciones durante la segunda mitad del mandato de Javier Milei. Se elige a la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Más de 36 millones de argentinos fueron convocados a las urnas. Sin embargo, la participación alcanzó un 66%, siendo la más baja en más de 40 años, según la Cámara Nacional Electoral.

Los primeros resultados se conocerán a partir de las 21:00, de acuerdo con el ministro del Interior, Lisandro Catalá, quien también celebró que la jornada se llevó a cabo sin inconvenientes.

Estos comicios son el primer indicador real en las urnas que enfrenta Milei desde que asumió el poder en Argentina en diciembre de 2023. Su bancada oficialista se mantiene en minoría en ambas cámaras parlamentarias.