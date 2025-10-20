Argentina y EE.UU. sellan acuerdo cambiario por 20 000 millones de dólares

Argentina anunció la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria por 20.000 millones de dólares con EE.UU

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes, 20 de octubre de 2025, la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria por 20 000 millones de dólares con Estados Unidos, que había sido prometido en las últimas semanas por el Gobierno de Donald Trump al de Javier Milei.

El objetivo del acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible.

Según el comunicado, el acuerdo "establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes" que permitirán al BCRA "ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible".

"Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales", añadió el texto.

El anuncio de la línea de 'swap' de intercambio de divisas por 20 000 millones de dólares llega tras semanas de negociaciones después de que el Gobierno estadounidense prometiera un importante auxilio económico para Argentina y a menos de una semana de unos comicios legislativos clave para el Gobierno de Javier Milei.

Las inconsistencias del esquema cambiario y las dificultades para acumular reservas monetarias, Argentina enfrenta crecientes presiones cambiarias desde mediados de 2025, mientras aumentan las dudas de los inversores sobre cómo hará el país suramericano para afrontar los abultados vencimientos de deuda.

Como parte de su estrategia para desacelerar la elevada inflación, Milei ha apuntalado el valor del peso argentino, a costa de perder en los últimos meses miles de millones de dólares del Tesoro y del Banco Central, cuyas reservas son exiguas.

En este contexto fue que obtuvo el mes pasado el respaldo explícito de Trump y la promesa del Tesoro de Estados Unidos de un crédito a través de su Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, en inglés) y de un 'swap' de divisas por 20 000 millones de dólares.

La semana pasada, sin embargo, Trump había condicionado su 'generosidad' a un triunfo del partido de Milei, La Libertad Avanza, en los comicios del 26 de octubre, cuyo resultado será clave para saber si el oficialismo contará o no con mayores escaños en el Parlamento para sacar adelante reformas estructurales.

En paralelo, el Tesoro de Estados Unidos ya había comenzado a actuar para evitar un 'shock' cambiario antes de los comicios: en una inédita intervención en el mercado cambiario argentino, compró pesos -por un monto que se desconoce- e inyectó dólares. Hasta el momento ha intervenido en tres jornadas, la última el pasado jueves.