Zelenski pide 78 000 millones de dólares más a la UE para financiar la guerra en 2027

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una rueda de prensa en la cumbre de la Unión Europea.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió 70 000 millones de euros (78 700 millones de dólares) adicionales a sus aliados europeos para financiar el esfuerzo de guerra de Ucrania el próximo año. El pedido lo hizo este viernes 16 de octubre de 2026.

"La guerra costará 155 000 millones de euros el año que viene. Y necesitamos al menos 70 000 millones de euros más de su parte", declaró Zelenski ante los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea reunidos en una cumbre en Bruselas, según el discurso que publicó en la red social X.

"Es una cifra realista. Y les pido que encuentren ese apoyo. Nos ayudará a contener a Rusia", agregó.

Los líderes europeos reconocieron que el apoyo financiero y militar a Ucrania está garantizado para 2026, pero que la financiación prevista para 2027 solo está cubierta parcialmente.

La Unión Europea aprobó un préstamo de 90 000 millones de euros para el período 2026-2027, de los cuales unos 45 000 millones están destinados al próximo año.

Sin embargo, esa cantidad no será suficiente, por lo que los europeos estudian nuevas fórmulas para seguir financiando el esfuerzo de guerra ucraniano.

"Vamos a tener que aumentar de nuevo la financiación para poder apoyar de forma sostenible a Ucrania", declaró el jueves el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, antes del inicio de la cumbre europea.