Trump y Zelenski chocan por acuerdo sobre diésel y ataques rusos dejan 21 muertos

Se eleva humo durante un incendio en un edificio de una clínica tras un ataque aéreo ruso contra Járkov el 10 de octubre de 2026 —que dejó cuatro heridos—, en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, cruzaron críticas este sábado después de que Washington decidiera aliviar las sanciones al diésel ruso y mientras nuevos ataques de Moscú contra Ucrania causaron al menos 21 muertos, incluidos cuatro niños.

Trump, cuyo Partido Republicano afronta un panorama complicado en las elecciones legislativas del próximo mes, en parte por el alza de los precios de los combustibles, anunció el viernes que habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, y acordó permitir que Moscú vuelva a colocar grandes volúmenes de diésel en los mercados internacionales.

Ucrania y sus aliados europeos reaccionaron con preocupación.

Rusia "recibió el mensaje de que podía seguir atacando", escribió Zelenski en Facebook.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que levantar las sanciones al diésel ruso solo contribuirá a financiar la guerra del Kremlin en Ucrania. "Este no es el momento de aliviar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará", señaló en redes sociales.

De su lado, el primer ministro británico, Andy Burnham, dijo el sábado a Zelensk que tenía su "solidaridad absoluta".

Consultado el sábado, Trump respondió que Zelenski desobedeció sus instrucciones de no atacar refinerías rusas.

Según el mandatario estadounidense, esas operaciones podrían agravar la escasez mundial de combustibles provocada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

"Más le vale detenerse", dijo Trump sobre Zelenski, y enfatizó que "es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente".

"Les sugiero que elijan a un nuevo líder capaz de alcanzar un acuerdo, porque podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace", agregó.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, no tardó en asegurar que Zelenski "cuenta con el apoyo del pueblo ucraniano".

"Las declaraciones desde el extranjero solo confirman que está haciendo bien su trabajo. Merece apoyo", escribió en X.

Mortífero bombardeo en Ucrania

Moscú ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra Ucrania, lo que ha disparado el número de víctimas civiles, mientras los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para poner fin a más de cuatro años y medio de guerra siguen estancados.

La madrugada del sábado, un ataque con bombas rusas contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, dejó 20 muertos, entre ellos tres niños, según los servicios estatales de emergencia.

"Hoy Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel lanzando cinco bombas contra edificios residenciales en Zaporiyia", escribió Zelenski en X.

Irina, de 69 años, residente en uno de los edificios impactados, tuvo apenas tiempo de refugiarse en el baño tras recibir la alerta de bombardeo.

Según relató, dos de sus vecinos murieron. "Tenían 75 años. La explosión los arrojó a la calle. Ni siquiera llegaron al hospital", dijo a AFP.

En la región central de Dnipropetrovsk, un ataque ruso con drones mató a un niño de 11 años, informó el gobernador regional.

Los bombardeos rusos también provocaron cortes de electricidad en Kiev, según la compañía energética DTEK. Además, el alcalde de la capital informó de un ataque contra un restaurante.

Periodistas de AFP escucharon explosiones sobre Kiev durante la jornada.

El ministerio ruso de Defensa afirmó que había atacado un "centro de datos" utilizado por el ejército ucraniano.

Conversaciones constructivas"

El anuncio del acuerdo sobre el diésel coincidió el viernes con una reunión en Miami entre funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos, en un nuevo intento diplomático por poner fin a la guerra.

La delegación ucraniana emprendió el regreso a su país el sábado, informó un asesor de Zelenski.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha intentado mediar para acabar con el conflicto en Ucrania.

Tras la reunión en Miami, el enviado estadounidense Steve Witkoff escribió en X que "conversaciones constructivas" exploraron "posibles vías para reducir la escalada y poner fin a la guerra con Rusia antes del invierno" boreal, además de impulsar una paz "duradera y estable".

Según Witkoff, en la reunión participaron representantes de Reino Unido, Francia y Alemania, junto con la Comisión Europea, Ucrania y la OTAN.

El Kremlin indicó el sábado que Trump transmitió a Putin varias propuestas para rebajar las tensiones durante una conversación telefónica el viernes.

Putin recibió esas iniciativas "con comprensión", señaló el Kremlin, sin dar más detalles.

Rusia, que lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, controla actualmente cerca de una quinta parte del territorio ucraniano.