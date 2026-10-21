5 parámetros se evaluarán sobre 50 puntos en fase de méritos a aspirantes a jueces nacionales 

El Consejo de la Judicatura aprobó la metodología para la fase de méritos del concurso de jueces de la Corte Nacional.

El Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó, este miércoles 21 de octubre de 2026, la metodología que regirá la fase de méritos del concurso público para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia.

La resolución fue aprobada por unanimidad por el Pleno del organismo y establece cinco componentes que serán considerados, entre ellos la trayectoria académica y profesional de los aspirantes.

La calificación estará dividida de la siguiente manera:

Formación académica: 20 puntos.

20 puntos. Experiencia laboral e institucional: 24 puntos.

24 puntos. Capacitación recibida: 1 punto.

1 punto. Capacitación impartida: 2 puntos.

2 puntos. Publicaciones: 3 puntos.

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En total, los postulantes podrán alcanzar un máximo de 50 puntos en esta etapa. Para superar la fase de méritos, los aspirantes deberán obtener al menos 30 puntos

Quienes no alcancen esta calificación quedarán fuera del concurso y no podrán avanzar a las siguientes etapas del proceso de selección.

Sin embargo, los postulantes tendrán la posibilidad de solicitar una revisión de su calificación. El CJ estableció un plazo de tres días, contados desde el día siguiente a la notificación de los resultados de la fase de méritos, para presentar un pedido de recalificación.Metodología toma en cuenta observaciones de Contraloría

Para definir los criterios de evaluación, el Consejo de la Judicatura señaló que se analizaron observaciones técnicas y recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado.

La convocatoria para renovación de jueces de la Corte Nacional se realizará en noviembre de 2026. El Consejo de la Judicatura confirmó que el proceso de selección de magistrados del Alto Tribunal tendrá una duración de hasta un año.

Este es el tercer intento de la Judicatura para realizar y finalizar el concurso de jueces de la Corte Nacional. En dos ocasiones, 2023 y 2024, el proceso fue suspendido y declarado nulo por irregularidades.