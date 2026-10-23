982 postulantes rendirán evaluación este sábado 24  para ser jueces temporales 

Aspirantes a jueces temporales rendirán una evaluación técnica el sábado 24 de octubre de 2026.

Un total de 982 postulantes están habilitados para rendir, este sábado 24 de octubre de 2026, la evaluación de conocimientos y competencias como parte del proceso de selección y designación de jueces temporales.

La prueba se desarrollará en el campus de Sangolquí de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). Para la evaluación se habilitarán 24 laboratorios tecnológicos.

Los participantes ya fueron notificados, mediante la plataforma tecnológica del Consejo de la Judicatura, sobre el horario asignado para rendir la evaluación.

📰 | #BoletínCJ Los aspirantes a jueces temporales rendirán la evaluación este sábado 24 de octubre en la @ESPEU. 🔗 Conoce los detalles aquí: https://t.co/MOXQZwtGtT https://t.co/vTKglipeR1 — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) October 23, 2026

¿Cómo será la evaluación?

La prueba está dirigida a los aspirantes que cumplieron con los requisitos obligatorios y alcanzaron el puntaje mínimo establecido durante la fase de verificación y calificación.

El examen tendrá 100 preguntas de opción múltiple y los postulantes dispondrán de 60 minutos para completarlo.

Una vez terminada la evaluación, cada participante podrá conocer inmediatamente su calificación a través del sistema y recibirá una constancia impresa con el resultado obtenido.

Si un postulante considera que existe un motivo para revisar su calificación, podrá presentar una solicitud de recalificación dentro de un día, contado desde la notificación formal de los resultados.

Este sábado 24 de octubre, 982 postulantes están habilitados para realizar la evaluación de conocimientos en la @ESPEU. 📽️ Conoce los detalles en el video. https://t.co/tghOGmQ7Gx — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) October 23, 2026

¿Cuántos jueces temporales serán seleccionados?

El Consejo de la Judicatura (CJ) busca seleccionar a 222 jueces temporales, que serán incorporados a unidades judiciales del país donde existe déficit de personal. Ecuador registra un déficit de 487 jueces, según esa institución.

Los postulantes son funcionarios con nombramiento definitivo, provisional o contrato de servicios ocasionales que cumplen con los requisitos establecidos, entre ellos:

Cinco años de experiencia en el ámbito jurisdiccional de la Función Judicial.

en el ámbito jurisdiccional de la Función Judicial. Tres años de ejercicio profesional como abogados.

Entre los funcionarios que pueden participar están secretarios, oficiales mayores, ayudantes judiciales y amanuenses del Consejo de la Judicatura.

Los 222 jueces temporales serán distribuidos en 23 de las 24 provincias del país. Entre las provincias que recibirán un mayor número de nuevos juzgadores están Guayas, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí e Imbabura.