54% de las dependencias judiciales de Ecuador están en estado crítico

La falta de jueces en Ecuador es uno de los problemas que enfrenta la Función Judicial, lo que provoca una sobrecarga laboral y retrasos en la resolución de causas.

Datos de la Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura advierten que el 54% de las 437 dependencias judiciales del país se encuentran en estado crítico o de alerta por el déficit de magistrados.

Esta información consta en el informe técnico para el inicio del proceso de selección y designación de 222 jueces temporales a escala nacional del Consejo de la Judicatura, emitido el 30 de septiembre de 2026.

El sistema judicial ecuatoriano cuenta con 1 765 juezas y jueces activos en las distintas materias e instancias. Sin embargo, la evaluación de la capacidad de resolución determinó que más de la mitad de las dependencias judiciales del país superaron su capacidad máxima para atender la carga procesal.

"Esta situación ha generado una importante sobrecarga de trabajo, el incremento de los tiempos de respuesta y limitaciones para garantizar una atención judicial oportuna, eficiente y de calidad, afectando el acceso de la ciudadanía al servicio público de administración de justicia”, señaló el informe de la Judicatura. Hay procesos judiciales que tardan años en resolverse.

Déficit de 487 jueces

El informe de Talento Humano también evidenció un déficit de 487 jueces a escala nacional. Las provincias con mayor necesidad de juzgadores son Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro, Cotopaxi, Tungurahua, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En estas jurisdicciones, las unidades judiciales permanecen en estado crítico o de alerta debido a la cantidad de procesos que deben atender frente al número de jueces disponibles.

Por ejemplo, en la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, 15 magistrados tienen 1 969 causas pendientes por resolver desde enero del 2020 hasta junio del 2026.

A esto se suman, las 1 082 causas en materia constitucional que tienen represadas los jueces penales provinciales de Pichincha desde hace casi siete años. Entre ellos hay procesos pendientes por acciones de protección y habeas corpus.

Judicatura declaró la emergencia judicial

Ante este escenario, el Consejo de la Judicatura declaró en emergencia al sistema judicial el 14 de julio de este 2026.

Como parte de las medidas adoptadas, el 1 de octubre se inició el proceso para seleccionar 222 jueces temporales, quienes serán incorporados a unidades judiciales que presentan falta de personal.

La convocatoria es interna y está dirigida a servidores jurisdiccionales que tengan cinco años de experiencia y que hayan ejercido como abogados por un mínimo de tres años.

⚖️ https://t.co/Z3YX4n9UA7 👉 La Comisión de Justicia de la #AsambleaNacional inició la fiscalización al Consejo de la Judicatura (CJ) por la supresión de la Unidad Judicial Especializada Anticorrupción. https://t.co/tLidZFgTt7 — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026

Entre los funcionarios que pueden participar están secretarios, oficiales mayores, ayudantes judiciales y amanuenses del Consejo de la Judicatura. El proceso de selección tendrá una duración prevista de 33 días.

La incorporación de estos jueces temporales busca reducir la carga procesal de las unidades que enfrentan mayores niveles de saturación y contribuir a mejorar los tiempos de atención de los procesos judiciales.