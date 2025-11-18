Alias 'Pipo' estará en prisión preventiva en España mientras se define su extradición

Una jueza española envió a prisión provisional a Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, considerado el presunto líder de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos, este martes 18 de noviembre del 2025. EL hombre fue detenido la semana pasada en la ciudad de Málaga, en el sur de España, y a la espera de la decisión sobre su entrega a Ecuador.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este domingo la captura de el líder de Los Lobos, la banda criminal ecuatoriana más poderosa actualmente en el país, y que se había convertido en el más buscado tras la recaptura en mayo del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, Fito.

El presunto criminal fue arrestado a su llegada a Málaga procedente de Marruecos por falsedad documental, y ahora se aplicará la orden de Interpol para su arresto por los hechos acaecidos en Ecuador.

Mientras se tramita su extradición a las autoridades ecuatorianas, la jueza de la Audiencia Nacional (tribunal que juzga casos de terrorismo y otros grandes delitos) María Tardón decidió enviarlo a prisión preventiva, según informaron a EFE fuentes jurídicas.

La detención se enmarcó en la Operación Renacer, así denominada porque Pipo había fingido su muerte para evadir la justicia, y presuntamente dirigía el entramado delictivo desde España y Emiratos Árabes, detallaron a EFE fuentes de la investigación.

Actualmente se ocultaba bajo una identidad falsa (Danilo Ramón Fernández Calderón) y alternaba su residencia entre los dos citados países.

Para los investigadores españoles que han llevado a cabo la detención se trata de una operación de especial relevancia, ya que el grupo Los Lobos, aliado temporalmente con Chone Killers, está vinculado a varios atentados recientes en Guayaquil en los que se usaron coches bomba y drones activados desde centros penitenciarios.

Las fuentes precisan que la investigación ha demostrado que la banda financiaba atentados desde España para amedrentar al presidente de Ecuador y obstaculizar reformas penitenciarias, y que se trata de un grupo con influencia exterior y habilidad para evadir la justicia internacional.