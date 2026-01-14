Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil: 'para la Fiscalía soy un gran lavador de activos'

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, estuvo en Quito este miércoles 14 de enero del 2026. Visitó las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Lo hizo para rendir su versión en el marco de una nueva investigación por presunto lavado de activos que se desarrolla en su contra.

“Para la Fiscalía soy un gran lavador de activos. La fiscal que lleva el caso no sabe por qué se inició el proceso”, dijo Alvarez al salir de la Fiscalía. Agregó que le pidió el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) para conocer las presuntas irregularidades alrededor de él y sus empresas, pero la funcionaria no le entregó el documento.

Volvió a referirse a esta indagación como una persecución. “Insistiré que me lo de porque queremos ver por qué supuestamente hemos lavado activos cuando todos nuestros negocios han facturado lícitamente y han comercializado con la debida autorización de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y Petrocomercial”, destacó Alvarez.

Alvarez, quien es procesado por el delito de distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos, en el denominado caso Triple A, está en indagación. La diligencia arrancó el pasado 24 de diciembre y se retomará el 31 de enero.

El alcalde dijo que volverá a Quito para esa audiencia y reveló que en cuatro barrios de Guayaquil se instalarán pantallas gigantes para ver el juicio en vivo. Dijo que allí se demostrará como maneja el caso la justicia de este país.