'Me voy con la frente en alto y el corazón desecho': juez Carlos Serrano ratifica su renuncia

El juez del Tribunal Penal en delitos de Corrupción y Crimen Organizado, Carlos Serrano, ratificó su renuncia al cargo este lunes 5 de enero del 2026. Su pronunciamiento se dio tras la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, a la Asamblea Nacional.

"Me voy con la frente en alto y el corazón desecho", dijo Serrano en la red social X y aseguró que su renuncia se ratifica tras la respuesta que dio Godoy a los casos de corrupción en su discurso en el Pleno de la Legislatura.

"Después de la respuesta que ha dado la máxima autoridad del CJ (Consejo de la Judicatura), por visibilizar un acto de corrupción, ¿ustedes creen que algún juez del país se va a arriesgar a denunciar presiones y a jugarse el pellejo?", dijo Serrano.

Eso debido a que en su comparecencia, Mario Godoy le reprochó el hecho de que hubo retrasos en las sentencias emitidas por Serrano.

"El nivel de escrutinio hacia mí ha sido tal que, al no encontrar nada relevante, hasta el tiempo de despacho se mencionó", añadió el juez. Serrano se encuentra fuera del país a finales de 2025.

Salió tras denunciar presiones por parte de uno de los asesores de Mario Godoy para que emitiera una sentencia a favor de un narcotraficante serbio. Además, indicó que se le quitó su seguridad policial, por lo que su vida corría peligro.

"Una función judicial libre e independiente acoge a la víctima y le da respaldo, no la convierte en su enemigo", manifestó en su publicación. Y añadió que pese a que renunció a su tranquilidad para dar paz al país, el Consejo de la Judicatura lo abandonó.

“Fui abandonado por el CJ cuando me opuse a quebrantar mi juramento como juez y grabé a quien me quiso presionar desde el poder”, enfatizó Serrano.

La denuncia de Serrano provocó que la Asamblea Nacional pidiera la comparecencia de Mario Godoy para responder por las supuestas presiones al juez para que fallara a favor del narcotraficante que es defendido por el titular de la Judicatura.