Audiencia de formulación de cargos por el crimen de Fernando Villavicencio se declara fallida

Audiencia de formulación de cargos en contra de José Serrano, Xavier Jordan, Daniel Salcedo y Ronny Aleaga, por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

La audiencia de formulación de cargos por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio estaba convocada en el Complejo Judicial Norte para este martes 26 de agosto del 2025, pero la diligencia se declaró fallida.

La jueza Daniela Ayala declaró fallida la diligencia por la inasistencia del abogado del exasambleísta, Ronny Aleaga.

Ayala, impuso una multa de dos salarios básicos unificados, es decir la suma de 940 dólares, al letrado que no asistió a la convocatoria. La audiencia se reprogramó para el próximo 3 de septiembre.

A la audiencia estaban citados los procesados José Serrano, Daniel Salcedo, Ronny Aleaga y Xavier Jordán, como presuntos autores intelectuales del crimen de Villavicencio.

Previo al inicio de la diligencia Carlos Manosalvas, abogado de Serrano, afirmó que 'no hay motivos para vincular a su cliente' como autor intelectual del asesinato.

Además, señaló que espera objetividad por parte del Ministerio Público y "garantismo" por parte del juez; además indicó que no debe existir ninguna medida cautelar por parte del juez hacia su defendido.