José Serrano, exministro del correísmo, enfrenta su primera audiencia en Estados Unidos

José Serrano, exministro del Interior en el gobierno de Correa, enfrenta este lunes 25 de agosto del 2025, su audiencia ante las autoridades de migración de Estados Unidos donde esta detenido desde hace 18 días.

Serrano permanece recluido en el Centro de Detención Frome North SPC en Miami, en el estado de Florida, bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Este lunes, en una audiencia donde aún no se conocen las causas de su detención, un juez de inmigración podría resolver la deportación o no del exfuncionario ecuatoriano.

Las causas no son públicas

Si bien las causas del proceso contra José Serrano en Estados Unidos no son públicas, y se presume su detención por una infracción de tránsito; su situación puede agravarse porque el 22 de agosto Diego Vallejo, exasesor de Serrano en Ecuador, ingresó en la Fiscalía Distrital en el estado de Florida una denuncia en la que pide investigar la participación de Serrano en presuntos actos de corrupción y actividades ilícitas que tengan conexión con los Estados Unidos.

Vallejo en su cuenta de la red social X publicó un documento de 14 páginas que presentó a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump. En ese documento relata los casos de corrupción con los que relaciona a Serrano en el Ecuador.

Vallejo señaló que la intención de su denuncia es que Serrano no sea deportado a Ecuador y que se someta a la justicia norteamericana.

Detenido desde el 7 de agosto

José Serrano fue detenido en Miami, Estados Unidos, la noche del 7 de agosto de 2025, según la página web oficial de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país).

La situación legal y migratoria de Serrano en Estados Unidos, donde vive desde 2022, sigue sin resolverse y se podría definir con la audiencia de este lunes.

El 18 de agosto, la Fiscalía de Ecuador solicitó día y hora a un juez para vincularlo en la audiencia de formulación de cargos por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Serrano es uno de los cuatro investigados, junto a Xavier Jordán, Daniel Salcedo y Ronny Aleaga, como presunto autor intelectual del magnicidio. En caso de ser deportado, deberá enfrentar en Ecuador el proceso judicial por presunto asesinato.