Se instala audiencia preparatoria de juicio en caso Sinohydro que involucra a Lenín Moreno

La mañana de este miércoles 27 de agosto del 2025 se instaló la audiencia del caso Sinohydro que investiga a 24 personas como presuntos responsables del delito de cohecho entre 2009 y 2018 en Ecuador.

La audiencia que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia en Quito se instaló con la presencia del fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga.

La diligencia que es preparatoria de juicio donde se investiga también al exvicepresidente de la República, Lenín Moreno, involucra además a 23 procesados por el presunto delito de cohecho.

La investigación del Ministerio Público develó una presunta red de corrupción en torno al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de millonarias sumas de dinero.

El caso antes llamado Ina Papers

El caso Sinohydro, conocido antes como caso Ina Papers, es un presunto caso de corrupción que involucra al expresidente Lenín Moreno y varios miembros de su familia como su esposa e hijas.

Según la Fiscalía, en esta presunta trama de corrupción se encontró irregularidades alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.

El Ministerio Público sostiene en su investigación que la empresa a la que se le adjudicó el contrato habría pagado alrededor de 76 millones de dólares para obtener la concesión del proyecto.

La investigación de la Fiscalía apunta a que los pagos irregulares de esta empresa se hicieron a través de transferencias, cheques y dádivas. Se Indaga un presunto delito de cohecho.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el delito de cohecho se comete cuando los servidores públicos reciben o aceptan un beneficio económico indebido para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones.

Los procesados por este delito podrían enfrentar penas de prisión de uno a tres años de ser hallados culpables.