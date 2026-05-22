Bebé murió tras cesárea tardía en Quito, doctor enfrenta cargos

Un bebé falleció tras cesárea tardía en el norte de Quito. Autoridades apuntan la responsabilidad al médico ginecólogo que atendió el parto de la mujer.

La Fiscalía formuló cargos contra Carlos Fernando C. A. por el delito de homicidio culposo por mala práctica médica.

El procesado deberá presentarse cada quince días, tienen prohibición de salida del país y prohibición de enajenar bienes.

Además, se abrió una instrucción fiscal de 90 días para determinar responsabilidades en el caso.

El hecho sucedió en septiembre de 2023

De acuerdo con la información de Fiscalía, la madre ingresó el 9 de septiembre de 2023, a las 07:00, a una clínica ubicada en el norte de Quito para iniciar la inducción de la labor de parto.

En el lugar fue atendida por una médica residente, quien habría recibido instrucciones, vía telefónica, de Carlos Fernando C. A..

Según la información, la cabeza del bebé era demasiado grande para pasar por el canal de parto. También había complicación en el trabajo de parto, ocasionada por la disminución o ausencia de las contracciones uterinas.

No obstante, “el médico habría omitido estas condiciones y asume el riesgo de inducir la labor de parto”, precisó el Fiscal durante la exposición de su teoría del caso.