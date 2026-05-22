Fallece policía que fue atacado en los exteriores de la cárcel de Bahía de Caráquez

Falleció el policía que fue baleado en un ataque armado en Sucre, Manabí,

El policía Jheremy Rodrigo Pacheco Zambonino murió tras permanecer hospitalizado luego de un ataque armado ocurrido el pasado 20 de mayo de 2026 en el cantón Sucre, provincia de Manabí.

El uniformado, de 30 años y oriundo de Chillogallo, en el sur de Quito, recibió un disparo en la cabeza cuando se dirigía a cumplir sus labores junto a otros tres agentes policiales.

Se conoce que el ataque se produjo mientras los policías se movilizaban hacia la cárcel de Bahía de Caráquez, donde Pacheco había sido asignado hace aproximadamente 15 días.

Policía permanecía hospitalizado tras el ataque

Tras el atentado, el agente fue trasladado al Hospital Miguel H. Alcívar, en Sucre, donde permaneció bajo atención médica debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades confirmaron que el disparo le provocó muerte cerebral y finalmente se confirmó su fallecimiento.

En el mismo ataque armado otro policía resultó herido y continúa recuperándose.

El crimen ocurre en medio de una escalada de violencia contra funcionarios vinculados al sistema penitenciario en Manabí.

Entre abril y mayo de 2026, al menos tres guías penitenciarios de la cárcel de Bahía de Caráquez fueron asesinados a balazos, según reportes preliminares.