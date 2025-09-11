Incautan una vivienda de lujo en Cumbayá por lavado de activos en caso Comandos de la Frontera

Ejecutan la incautación de un bien inmueble de alto valor económico y patrimonial en Cumbayá

La Fiscalía General del Estado informó el allanamiento e incautación de una propiedad de lujo en Cumbayá vinculada a la investigación por lavado de activos en el caso Comandos de la Frontera.

Según detalló el Ministerio Público este bien sería una de las propiedades de la procesada Kerly A., hija de Roberto A., alias "Gerente", también investigado y en proceso de extradición desde Abu Dabi.

En el operativo se incautaron esculturas, obras de arte y otros artículos que pasarán por sus respectivos avalúos, señaló la Fiscalía.

La medida se ejecuta un día después que un juez dictara la prisión preventiva para 15 personas procesadas en la audiencia de formulación de cargos que se instaló en el Complejo Judicial Norte en Quito.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, esta red delictiva que operaba en Ecuador está vinculada al grupo Comandos de la Frontera y habría lavado activos por más de 354 millones de dólares.

El 9 de septiembre se ejecutó un mega operativo en diferentes provincias que permitió desarticular esta red acusada de lavado de activos.

Las intervenciones de la Policía se llevaron a cabo en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo, Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha.

Según el Gobierno, este sería "el golpe más grande" a las estructuras económicas criminales.