Caso Ana Paula: defensa de Sebastián Nicholls cuestiona pruebas y prepara apelación

Galo Quiñones, abogado de Sebastián Nicholls, anunció a Teleamazonas que cuestionará la sentencia de cinco años de prisión.

Un Tribunal Penal sentenció el 12 de octubre de 2026 a Sebastián Nicholls a cinco años de prisión por el secuestro de Ana Paula S., ocurrido en Quito el 11 de enero de 2023. La decisión fue adoptada por unanimidad y corresponde a una sentencia de primera instancia.

Este jueves 15 de octubre, el abogado Galo Quiñones, defensor de Nicholls, habló con Teleamazonas y confirmó que presentará recursos en contra de la decisión del Tribunal.

Quiñones dice que la defensa espera recibir la sentencia por escrito para revisar su fundamentación y establecer los argumentos de la apelación.

Caso Ana Paula: lo que habría pasado ese día

El caso se remonta a enero de 2023. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, ese día la expareja de Ana Paula, Sebastián Nicholls, obligó a que la joven se suba a un vehículo en el norte de Quito y la mantuvo retenida bajo amenazas. Según la misma indagación, la joven logró escapar.

El 30 de abril de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció en su cuenta de X la captura del implicado en Nayón. Ese día, el titular de la Cartera de Estado lo calificó como una persona de "alta peligrosidad".

En su publicación, el Ministro también señaló que Nicholls era requerido por la Justicia por el secuestro de su expareja y que tenía una sentencia condenatoria por incumplimiento de medidas de protección.

El padre habló sobre la publicación del ministro del Interior, John Reimberg, en las que se calificó a su hijo como un individuo de “alta peligrosidad”.

Aseguró que las imágenes difundieron el rostro de su hijo mientras estaba con su niño de siete años y denunció que, desde entonces, la familia ha recibido mensajes, llamadas y ataques en redes sociales y que se ha convertido en un infierno para ellos.

¿Qué cuestiona la defensa?

Uno de los principales argumentos de Quiñones se relaciona con la cronología y la ubicación de los hechos.

El abogado asegura que existen diferencias entre la hora en que habrían ocurrido los hechos y la que aparece en las imágenes de seguridad. "El video está aproximadamente a las 10:00 y 10:30"

Según la defensa, esa hora no coincidiría con el relato de la Fiscalía que ubica los hechos alrededor de las 08:30. Quiñones considera que esta diferencia debe ser examinada al revisar la sentencia.

El abogado también cuestiona el reconocimiento del lugar. Afirma que la perita encargada de esa diligencia señaló durante el juicio que no pudo ingresar al conjunto residencial donde ocurrió el secuestro para realizar el reconocimiento.

Para la defensa, esto plantea interrogantes sobre la ubicación exacta de los hechos y su relación con las imágenes presentadas en el proceso.

Otro punto que cuestiona Quiñones es la identificación del vehículo que aparece en el video.

El abogado sostiene que algunas de sus características no coincidirían con las del automóvil de su defendido. También asegura que en las imágenes no se observa un arma de fuego ni las agresiones físicas, las cuales se encuentran descritas en la acusación de la Fiscalía.

Defensa señala posibles vulneraciones al proceso

Quiñones informó que también examinará posibles vulneraciones al debido proceso. Según el abogado, Nicholls no habría sido notificado para participar en la reconstrucción de los hechos.

"A mi defendido no le notificaron que podía o no participar y jamás lo llevaron a la reconstrucción de los hechos. Entonces, si yo tengo la historia solo de la víctima, ¿cómo puedo tener esa objetividad?." Galo Quiñones, abogado de Sebastián Nicholls.

El abogado también cuestiona la incorporación de un peritaje sobre capturas de pantalla y sostuvo que existen aspectos de esa diligencia que deberían revisarse. A su criterio, esto debe ser analizado por los jueces de la siguiente instancia.

¿Qué elementos constan en la información pública del caso?

En los reportes sobre el juicio se mencionan videos de seguridad, el testimonio anticipado de Ana Paula, declaraciones de familiares y de una vecina, un audio, una reconstrucción de los hechos, un examen médico y pericias practicadas durante la investigación.

Familia de Ana Paula pide considerar agravantes

La madre de Ana Paula, la defensora de derechos humanos Sybel Martínez, se pronunció públicamente antes de la sentencia y expresó que su familia llevaba cuatro años buscando justicia. También pidió que el Tribunal valorara las pruebas con objetividad y enfoque de género.

"Denunciar a un agresor no puede costar la vida entera." Sybel Martínez, madre de Ana Paula.

Después de la sentencia, la familia manifestó que considera la decisión como un avance, pero expresó desacuerdo con la pena impuesta.

En un comunicado difundido el 12 de octubre de 2026, la familia cuestionó que no se hayan considerado los agravantes del caso.

"En casos de violencia contra las mujeres, los agravantes existen precisamente para ser aplicados." Sybel Martínez, madre de Ana Paula.

La familia también sostuvo que existen otros procesos judiciales en trámite y denunció que el hostigamiento contra Ana Paula y su entorno continúa.

¿Qué dice el padre de Sebastián Nicholls?

Durante la entrevista con Teleamazonas también participó Diego Nicholls, padre del sentenciado. Expresó su desacuerdo con el fallo y manifestó que espera que la decisión sea revisada.