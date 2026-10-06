Liberan a mujer secuestrada en Pifo tras seguir su ubicación en tiempo real en Quito

La Policía Nacional informó este martes 6 de septiembre de 2026 que una mujer fue liberada tras ser secuestrada en Pifo, en Quito.

Un operativo policial permitió la liberación de una mujer que fue interceptada y secuestrada a bordo de un vehículo en Quito.

De acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, el rescate se logró luego de que la víctima enviara disimuladamente su ubicación en tiempo real a su pareja, quien llamó a emergencias.

El hecho sucedió cuando la víctima estaba esperando el transporte público en una parada ubicada en el sector La Gran Bretaña, al sur de la capital.

En el lugar, fue abordada mediante forcejeos y amenazas por José Luis C., quien la obligó a subir a un vehículo color dorado.

Desviación de la vía y amenazas de muerte

Aunque el sospechoso, según las autoridades, aseguró que la llevaría a su trabajo en Conocoto, tomó una ruta distinta hacia la parroquia de Pifo.

Durante el desvío el conductor le amenazó con provocar un fatal accidente de tránsito si no accedía a retomar una relación setimental.

La víctima logró compartir su ubicación en tiempo real desde su teléfono móvil.

Su conviviente, al recibir las coordenadas y constatar el riesgo, contactó al Ecu 911.

El sospechoso del secuestro de una mujer en el sector de Pifo, fue detenido por la Policía Nacional. Policía Nacional

Rastreo y rescate

La Policía Nacional siguió el rastro del automotor sobre la arteria vial E35. Efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas, interceptaron el vehículo en el sector de Oyambarillo.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor adoptó una actitud evasiva e intentó reiniciar la marcha para darse a la fuga; sin embargo, fue neutralizado.

El sospechoso fue aprehendido y puesto a órdenes de las autoridades judiciales, quienes determinarán su situación jurídica.

Por su lado, la víctima fue puesta a buen recaudo y evaluada por los equipos de socorro.