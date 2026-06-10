Exfuncionario asegura que Celec conocía los problemas de generadores de Progen desde 2024

Un exfuncionario denunció que Celec conocía los problemas con Progen desde 2024.

Celso Sánchez, exfuncionario de Celec, amplió su versión en el caso Apagón y denunció presiones en la contratación de los generadores de Progen.

Sánchez amplió su versión en la Fiscalía este miércoles 10 de junio de 2026 y habló de presiones en los contratos con la empresa Progen.

El exfuncionario fue parte de la comisión técnica de Celec que viajó a Estados Unidos para verificar el estado de los generadores que Progen iba a entregar a Ecuador como parte de un contrato suscrito en el marco de la crisis eléctrica.

Teleamazonas tuvo acceso a fotografías de los generadores que fueron tomadas por técnicos de Celec antes de que se les confisque sus celulares.

Según la ampliación de versión de Sánchez, cuando se presentó el estudio de mercado la comisión que elaboró el informe técnico ya direccionó a Progen.

El contrato con Progen se firmó a inicios de agosto de 2024. Sánchez aseguró que allí comenzaron las presiones.

En septiembre de 2024 tres técnicos de Celec grabaron un video alertando de irregularidades en los equipos que Progen iba a entregar a Ecuador.

"Vimos unas cosas totalmente viejas y la verdad que esto nos está causando un poco de temor", dijo Sánchez.

Sánchez señaló a Byron Orozco, gerente de Termopichincha como el más interesado en el avance del contrato.

"Orozco me dijo: esto es un proceso de emergencia de adquisición de generadores y tiene que caminar de una manera rápida", dice la versión del exfuncionario de Celec.

Asimismo, dijo que Orozco "pidió que no se ponga ningún tipo de trabas y que esto tiene que salir lo más rápido posible".

Por su parte, Orozco dijo a Teleamazonas en ese momento que la legislación ecuatoriana no permite comprar bienes usados para empresas públicas.

Cuando Sánchez y otros técnicos viajaron a Estados Unidos, "nos dirigieron a la primera locación donde se encontraban seis grupos electrógenos y solo una unidad estaba descubierta. Observé que estos motores son de dos tiempos".

Y añade que "se levantó unos plásticos, observando que los grupos electrógenos estaban con óxido y cajetines de cables cristalizados. Estos generadores eran usados".

Denuncias por no incluir evidencia

De acuerdo con la versión de Sánchez, toda la documentación, audios y otros elementos fueron puestos en conocimiento de Magaly Ruiz, quien era la fiscal a cargo de la investigación del caso Apagón.

Pero la fiscal dijo que no era posible llevar a cabo la diligencia "argumentando que podría generar una nulidad y dispuso que se proceda a ingresar en cadena de custodia".

Luego, asumió el caso la fiscal Luzmila Lluglla y, según Sánchez, le indicó que su versión debía ser resumida y evitar "proporcionar detalles específicos o identificar personas".

¿Qué se investiga en el caso Apagón?

El caso Apagón investiga un presunto delito de peculado relacionado con contratos de emergencia suscritos con Progen Industries LLC.

De acuerdo con Fiscalía, el presunto perjuicio económico al Estado superaría los USD 104 millones.