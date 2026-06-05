Caso Apagón: Fiscal Luzmila Lluglla es separada de la investigación de contratos con Progen

La fiscal Luzmila Lluglla fue quien llevó el caso Apagón desde su inicio.

La fiscal Luzmila Lluglla fue separada del caso Apagón, en el que se investigan contratos con la empresa Progen, a pesar de ser quien lo encabezó desde sus inicios.

Los abogados de la defensa calificaron su salida como una "buena noticia", este viernes 5 de junio de 2026.

Ahora, Judith Bonilla asistirá al fiscal General, Carlos Alarcón, en la investigación del caso denominado Apagón.

Defensa cuestiona la labor de la fiscal Lluglla

Esta decisión fue bien tomada por los abogados de la defensa, quienes cuestionan a Lluglla por omitir información.

Según Edwin Romero, abogado de Celso Sánchez, la fiscal recibió de su cliente un audio de una hora y 45 minutos que no se explotó y no consta en el expediente.

"Ahí constan más de 14 actores. Quienes se ofrecen y quien tiene el vínculo directo con Progen para cambiar las placas y poder modificar el año de fabricación. A quién se trataba de proteger", cuestionó Romero.

De acuerdo con el magistrado, Sánchez ha solicitado en seis ocasiones la extracción de dicho audio para que sea incluido en la investigación.

En el audio "constan los funcionarios públicos de CELEC, que le ofrecen al ingeniero Sánchez Celso y otros nombramientos definitivos en esta institución para que firmen el informe final de pago", añadió Romero.

¿Qué se investiga en el caso Apagón?

El caso Apagón investiga un presunto delito de peculado relacionado con contratos de emergencia suscritos con Progen Industries LLC.

De acuerdo con Fiscalía, el presunto perjuicio económico al Estado superaría los USD 104 millones.