Caso Laberinto: Juez convoca  audiencia de formulación de cargos contra Luisa González y seis personas más

La audiencia de formulación de cargos contra siete personas se convocó la noche de este jueves 22 de octubre del 2026. La Fiscalía tiene previsto procesar a los investigados por presunto lavado de activos.

El juez Harry Navarrete, de la Unidad de Garantías Penales y Flagrancias de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, fue quien convocó a la audiencia.

La convocatoria inicial fue realizada a las 21:23 del jueves 22 de octubre de 2026 y estaba prevista para las 22:00. Sin embargo, la diligencia no pudo desarrollarse.

A las 22:22, el sistema de la Función Judicial señaló que “no ha sido posible la conexión con las personas detenidas”, por lo que se declaró fallida la audiencia.

Ante esta situación, el juez Harry Navarrete realizó una nueva convocatoria para las 23:30 de este mismo jueves 22.

En esta audiencia, la Fiscalía tiene previstó procesar a los investigados y se sabrá si el juez dicta prisión preventiva o medidas alternativas.

La Fiscalía investiga a Luisa González y otras seis personas por su presunta vinculación con el delito de lavado de activos.

La diligencia se instalará después de que González fuera trasladada a la ciudad de Guayaquil y permaneciera retenida en el Cuartel Modelo.

Las detenciones se ejecutaron durante la madrugada en las provincias de Pichincha y Manabí, como parte de las acciones previas a la formulación de cargos.

Según informó el Ministerio Público, el caso se relaciona con presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023.

La investigación busca esclarecer inconsistencias en los aportes recibidos y determinar si los recursos utilizados tenían un origen lícito.

Los valores observados en la campaña presidencial de 2023

Entre los valores reportados constan aproximadamente 174 930 dólares en propaganda en espacios públicos y medios digitales que no habría sido declarada, así como 6 400 dólares en ingresos sin sustento contable.

Estas cifras forman parte de las inconsistencias que motivaron el envío del expediente a la justicia penal.

El proceso se originó en una denuncia formal presentada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que remitió el caso a la justicia ante las dudas sobre el origen de los fondos.

La formulación de cargos permitirá conocer los señalamientos concretos de la Fiscalía contra los investigados y los elementos que presente para sustentar su acusación.

La investigación corresponde a una presunta infracción penal y las responsabilidades deberán determinarse dentro del proceso judicial.