Caso Laberinto: esto investiga la Fiscalía en medio de la detención de Luisa González

Luisa González fue detenido en medio de los allanamientos que Fiscalía ejecutó en Pichincha y Manabí.

La madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026, la excandidata presidencial, Luisa González, fue detenida durante un allanamiento a su domicilio en Canuto, provincia de Manabí.

Según informó la Fiscalía General del Estado, la intervención forma parte del denominado caso Laberinto que unvestiga el presunto delito de lavado de activos.

Está previsto que González sea trasladada a Quito para la audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, hasta las 12:00 de este jueves no existía un pronunciamiento oficial sobre su ubicación.

¿Qué investiga la Fiscalía?

En el caso Laberinto, la Fiscalía investiga un presunto delito de lavado de activos vinculado a "irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos", según detalló en X.

El proceso penal no se inició de oficio, sino a partir de una denuncia formal presentada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Entre las anomalías reportadas destacan aproximadamente 174 930 dólares en propaganda en vías públicas y medios digitales que no fue declarada, además de 6 400 dólares en ingresos que carecían de sustento contable. Ante las dudas sobre el origen lícito de estos fondos, el pleno del TCE remitió el expediente a la justicia penal.

La Fiscalía ha señalado que siete personas están bajo investigación en esta causa.

Además de González, este jueves también se detuvo a Estefanía Molina, quien fue asistente y responsable económica de la campaña; y el exjefe de campaña del movimiento, Santiago Díaz Asque.

Actualmente, Díaz Asque cumple una condena en la cárcel 4 de Quito por el delito de violación a una menor de edad.

El caso Laberinto se suma a otra investigación que enfrenta Luisa González, caso conocido como Caja Chica.