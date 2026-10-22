Correísmo espera notificación oficial de detención de Luisa González y confirma que será trasladada a Quito

Gabriela Rivadeneira interviene en la rueda de prensa de Revolución Ciudadana, sobre la Detención de Luisa González.

Dirigentes nacionales del movimiento político Revolución Ciudadana y representantes de organizaciones políticas aliadas aseguran que los abogados de Luisa González aún no han sido notificados oficialmente de la detención este jueves 22 de octubre del 2026.

“Estamos a la espera de que los abogados sean notificados del procedimiento que se va a llevar a cabo, sabemos que esta tarde será la audiencia de formulación de cargos” dijo Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, en una rueda de prensa en Quito.

La dirigente aseguró que “no hay razones de fondo” para la detención de González y calificó al procedimiento como ‘arbitrario’. González fue detenida por estar presuntamente involucrada en el delito de lavado de activos.

La detención ocurrió en la provincia de Manabí, como parte de una investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado dentro del caso Laberinto.

Rivadeneira explicó que el proceso judicial reabierto corresponde a los fondos de campaña del año 2023. Detalló que la multa económica impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) fue "cancelada en su totalidad" por los binomios involucrados.

Asimismo, advirtió sobre las irregularidades legales durante las diligencias. "El juzgamiento, que algo es un proceso que ni siquiera ha sido notificado. No sé si nos damos cuenta de la gravedad de la violación de los debidos procesos”, dijo.

Durante su discurso, Rivadeneira también precisó que están a la espera de que sea trasladada a Quito y anunció movilizaciones sociales en apoyo a González.