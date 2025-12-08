Caso Las Malvinas: se cumple un año de la desaparición de Josué, Ismael, Nehemías, Steven
Los familiares de los cuatro niños de Las Malvinas aún esperan conocer la verdad sobre su desaparición. Hay 17 militares detenidos en el caso.
Familiares de los cuatro menores realizaron una marcha en Guayaquil para exigir justicia en este caso.
08 dic 2025 - 11:01
Este lunes 8 de diciembre del 2025 se cumple un año de la desaparición y posterior asesinato de Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías, Arboleda, los cuatro niños, de entre 11 y 15 años, del barrio Las Malvinas, en Guayaquil, que fueron detenidos de forma irregular por una patrulla militar y luego fueron asesinados y desaparecidos.
A lo largo de este año, los familiares han participado en decenas de audiencias de distintos tipos para lograr su objetivo de conocer la verdad y exigir justicia para los cuatro menores, que fueron aprehendidos cuando regresaban de jugar fútbol.
17 militares son procesados en este caso y se encuentran detenidos desde diciembre del año anterior. Este lunes se reinstaló el juicio en su contra que ya se encuentra en etapa de conocer los alegatos finales. Todos son acusados del delito de desaparición forzada.
Al conmemorarse un año de este hecho que conmocionó al país, los familiares de los cuatro niños van a realizar diferentes actos solemnes, caminatas, marchas y vigilias, en el sitio en el que se realizó la detención y en el parque en el que jugaron fútbol por última vez.
Cronología del caso Las Malvinas
08/12/2024
Desaparición
Dos patrullas militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), detuvieron a los menores en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, al sur de Guayaquil. Las versiones recogidas en la investigación determinan que los uniformados los abandonaron a oscuras, heridos y sin ropa, en un camino de tercer orden en un área rural de Taura, a dos kilómetros del centro parroquial.
Los familiares interpusieron una demanda en la Fiscalía General del Estado para iniciar las tareas de búsqueda en coordinación con la Unase.
11/12/2024
Primeros hallazgos
La Unase halló en algún lugar de Taura, dos camisetas, tres zapatos y un bóxer que correspondían a los chicos de Las Malvinas.
19/12/2025
Acción de protección
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) presentó una acción de Habeas Corpus por desaparición forzada.
24/12/2024
Desaparición forzada y hallazgo de restos
Una jueza declaró la desaparición forzada de los menores. Ese mismo día se halló en una zona agreste de Taura osamentas. Sin embargo, no se podía confirmar la identidad de los restos ya que se encontraban cercenados y calcinados.
31/12/2024
Confirman identidad de los cuerpos
Los exámenes de cotejamiento genético de Medicina Legal confirmó la identidad de los menores. Fiscalía General del Estado convocó a la Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos, acusando formalmente a los 17 militares como autores del delito de Desaparición Forzada con resultado de muerte.
06/01/2025
Disculpas públicas del Estado
El Ministro de Defensa, Gian Carlos Loffredo apareció rodeado de militares en una cadena nacional para pedir disculpas públicas a los familiares de los cuatro niños de las Malvinas.
20/02/2025
Niegan apelación de prisión preventiva
Una jueza rechaza la apelación de la prisión preventiva en contra de los 17 militares detenidos.
27/03/2025
Informe revela agresiones
El informe forense integral estableció que los Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina no murieron de manera accidental, sino a causa de un traumatismo craneoencefálico grave producido por proyectil de arma de fuego, disparado a corta distancia.
También se confirmó que hubo violencia antes de la muerte. Los peritos determinaron que hubo lesiones contundentes no provocadas por el fuego.
04/09/2025
FGE presenta dictamen acusatorio
Se instala la audiencia preparatoria de juicio. Durante la diligencia, Fiscalía presenta su dictamen acusatorio y solicita que todos los procesados sean llamados a juicio.
09/10/2025
Llamado a juicio
Un juez llamó a juicio a los 17 militares, acusados de ser los presuntos responsables del delito de desaparición forzada con resultado de muerte.
22/10/2025
Instalan audiencia de juicio
Se instaló la audiencia de juzgamiento en contra de los militares, aunque por pedido de la defensa se suspendió hasta noviembre.
05/11/2025
Reinstalan audiencia de juicio
Se instala la audiencia de juicio contra diecisiete militares, procesados en esta causa. Fiscalía expone su teoría del caso e inicia la presentación de sus pruebas de cargo.
