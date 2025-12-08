Caso Las Malvinas: se cumple un año de la desaparición de Josué, Ismael, Nehemías, Steven

Familiares de los cuatro menores realizaron una marcha en Guayaquil para exigir justicia en este caso.

Este lunes 8 de diciembre del 2025 se cumple un año de la desaparición y posterior asesinato de Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías, Arboleda, los cuatro niños, de entre 11 y 15 años, del barrio Las Malvinas, en Guayaquil, que fueron detenidos de forma irregular por una patrulla militar y luego fueron asesinados y desaparecidos.

A lo largo de este año, los familiares han participado en decenas de audiencias de distintos tipos para lograr su objetivo de conocer la verdad y exigir justicia para los cuatro menores, que fueron aprehendidos cuando regresaban de jugar fútbol.

17 militares son procesados en este caso y se encuentran detenidos desde diciembre del año anterior. Este lunes se reinstaló el juicio en su contra que ya se encuentra en etapa de conocer los alegatos finales. Todos son acusados del delito de desaparición forzada.

Al conmemorarse un año de este hecho que conmocionó al país, los familiares de los cuatro niños van a realizar diferentes actos solemnes, caminatas, marchas y vigilias, en el sitio en el que se realizó la detención y en el parque en el que jugaron fútbol por última vez.

Cronología del caso Las Malvinas

Desaparición Dos patrullas militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), detuvieron a los menores en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, al sur de Guayaquil. Las versiones recogidas en la investigación determinan que los uniformados los abandonaron a oscuras, heridos y sin ropa, en un camino de tercer orden en un área rural de Taura, a dos kilómetros del centro parroquial. Los familiares interpusieron una demanda en la Fiscalía General del Estado para iniciar las tareas de búsqueda en coordinación con la Unase.

Primeros hallazgos La Unase halló en algún lugar de Taura, dos camisetas, tres zapatos y un bóxer que correspondían a los chicos de Las Malvinas.

Acción de protección El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) presentó una acción de Habeas Corpus por desaparición forzada.

Desaparición forzada y hallazgo de restos Una jueza declaró la desaparición forzada de los menores. Ese mismo día se halló en una zona agreste de Taura osamentas. Sin embargo, no se podía confirmar la identidad de los restos ya que se encontraban cercenados y calcinados.

Confirman identidad de los cuerpos Los exámenes de cotejamiento genético de Medicina Legal confirmó la identidad de los menores. Fiscalía General del Estado convocó a la Audiencia de Calificación de Flagrancia y Formulación de Cargos, acusando formalmente a los 17 militares como autores del delito de Desaparición Forzada con resultado de muerte.

Disculpas públicas del Estado El Ministro de Defensa, Gian Carlos Loffredo apareció rodeado de militares en una cadena nacional para pedir disculpas públicas a los familiares de los cuatro niños de las Malvinas.

Niegan apelación de prisión preventiva Una jueza rechaza la apelación de la prisión preventiva en contra de los 17 militares detenidos.

Informe revela agresiones El informe forense integral estableció que los Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina no murieron de manera accidental, sino a causa de un traumatismo craneoencefálico grave producido por proyectil de arma de fuego, disparado a corta distancia. También se confirmó que hubo violencia antes de la muerte. Los peritos determinaron que hubo lesiones contundentes no provocadas por el fuego.

FGE presenta dictamen acusatorio Se instala la audiencia preparatoria de juicio. Durante la diligencia, Fiscalía presenta su dictamen acusatorio y solicita que todos los procesados sean llamados a juicio.

Llamado a juicio Un juez llamó a juicio a los 17 militares, acusados de ser los presuntos responsables del delito de desaparición forzada con resultado de muerte.

Instalan audiencia de juicio Se instaló la audiencia de juzgamiento en contra de los militares, aunque por pedido de la defensa se suspendió hasta noviembre.