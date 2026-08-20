Corte Nacional ratifica prisión para Antonio Gonçalves y 11 procesados más en caso Progen

Tribunal de Apelación acogió el pedido de Fiscalía y ratifica la prisión preventiva para 12 procesados

La Corte Nacional de Justicia ratificó, este jueves 20 de agosto de 2026, la prisión preventiva de 12 procesados dentro del caso Progen, entre ellos el exministro de Energía Antonio Gonçalves.

En este caso se investiga el presunto delito de peculado relacionado con la compra de generadores eléctricos durante la crisis energética de 2024.

La Sala Penal aceptó por unanimidad el pedido del fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, y rechazó los recursos de apelación presentados por los procesados.

Los imputados buscaban dejar sin efecto la prisión preventiva dictada el 22 de mayo de 2026, cuando Fiscalía formuló cargos.

Fiscalía defendió la prisión preventiva

Durante la audiencia de apelación, el Fiscal General sostuvo que la prisión preventiva “resulta necesaria para garantizar la comparecencia de los procesados y evitar riesgos que puedan afectar el normal desarrollo de la investigación”.

El fiscal Alarcón señaló además que algunos de los procesados se encuentran prófugos y que los elementos presentados durante la formulación de cargos permitirían sostener la existencia de un presunto delito de peculado y la participación de los investigados.

14 personas apelaron la orden de arresto. Sin embargo, una de ellas desistió del recurso. Entonces, el Tribunal ratificó la prisión para 12 personas y otorgó las medidas cautelares para el último procesado.

Se trata de un exfuncionario de Celec que deberá presentarse todos los lunes ante la Fiscalía General del Estado, tendrá prohibición de salida del país y deberá utilizar un dispositivo de vigilancia electrónica.

Postura de las defensas

Durante la audiencia, las defensas también plantearon cuestionamientos sobre la investigación. Juan Pablo Ortiz, abogado de Antonio Gonçalves, cuestionó que altos directivos de Progen no estén procesados dentro de la causa.

Abogados de otros procesados, entre ellos técnicos que habrían advertido sobre las condiciones de los equipos ofrecidos por Progen, también cuestionaron que correos electrónicos y oficios con supuestas advertencias no formen parte del expediente.

Mientras tanto, la Fiscalía solicitó vincular a otras 10 personas a la investigación.

¿Qué investiga el caso Progen?

La Fiscalía investiga un presunto peculado relacionado con la contratación y ejecución de contratos emergentes para adquirir generadores destinados a las centrales eléctricas Salitral y Quevedo, durante la crisis energética que enfrentó Ecuador en 2024.

Según la teoría fiscal, durante los procesos de contratación se habrían omitido o evadido procedimientos para favorecer a Progen, pese a que sus ofertas presuntamente no cumplían determinadas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas.

El contrato para Salitral ascendió a USD 99,4 millones, mientras que el correspondiente a Quevedo alcanzó los USD 49,7 millones.

Fiscalía sostiene además que se habría entregado un anticipo equivalente al 70% del valor contractual, por alrededor de USD 104,37 millones, pese a que los generadores entregados presuntamente no cumplían con las condiciones establecidas y no llegaron a entrar en funcionamiento.