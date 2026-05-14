Sospechoso de captar adolescentes para explotación sexual fue detenido en Quito

Un hombre fue detenido en Quito por presuntamente captar adolescentes para explotarlas sexualmente

Un hombre de 38 años fue detenido en el norte de Quito durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía General. Él es señalado de pertenecer a una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual.

La captura se realizó este 14 de mayo de 2026 en el sector de Calderón, donde agentes allanaron la vivienda del sospechoso identificado como Juan Carlos F.

Según las investigaciones, el hombre habría utilizado redes sociales para contactar adolescentes mediante falsas ofertas laborales.

El coronel Patricio Armendáriz, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito Zona 9, dijo a Primicias que las víctimas eran engañadas con promesas de empleo, pero posteriormente eran obligadas a ingresar a centros de entretenimiento nocturno.

Durante el allanamiento, las autoridades levantaron varios indicios que serán incorporados a la investigación, entre ellos un buzo, una mochila y dos teléfonos celulares.