Caso Sinohydro: Jorge Glas fue convocado como testigo
Aún se desconoce la fecha y hora de la participación de Jorge Glas en la diligencia.
El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, cumple sus condenas en la cárcel de máxima seguridad La Roca.
EFE
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Actualizado:
11 may 2026 - 11:16
Según se conoce, dentro del juicio por el caso Sinohydro, también fue convocado como testigo el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple condenas por corrupción en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
Glas fue requerido para ampliar detalles y dar su versión sobre la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Lo que se sabe hasta el momento, es que el exvicepresidente se presentará por videoconferencia desde Santa Elena. Sin embargo, no se sabe la fecha en que la que rendirá su testimonio.
Caso Sinohydro
Cerca de las 9:30 del lunes 11 de mayo de 2026, y con la presencia del fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, se instaló la audiencia de juicio contra los 21 procesados por el caso.
Según la Fiscalía, dentro del caso Sinohydro se investiga el delito de cohecho y revela una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca - Codo Sinclair.
La teoría del Ministerio Público apunta a que entre 2009 y 2018 se habrían pagado alrededor de USD 76 millones en coimas, lo que representa aproximadamente el 4% del valor de la obra, que bordea los USD 2 000 millones.
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