El expresidente Lenín Moreno regresó a Ecuador después de cinco años

Lenín Moreno fue presidente de Ecuador entre el 2017 y 2021

El expresidente Lenín Moreno retornó a Ecuador la tarde de este miércoles 6 de mayo de 2026, luego de permanecer cinco años en el exterior.

El exmandatario arribó a Quito en un vuelo procedente de Paraguay, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.

Moreno es procesado por el presunto delito de cohecho en el denominado caso Sinohydro y deberá presentarse el próximo lunes 11 de mayo a la audiencia de juzgamiento en la Corte Nacional de Justicia.

Durante su llegada al país, el exjefe de Estado estuvo acompañado por su esposa, Rocío González. En un video se los ve juntos en la terminal aérea de Quito.

Caso Sinohydro: Lenín Moreno y su familia irán a juicio

¿Qué es el caso Sinohydro?

La construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair destapó una trama de presunta corrupción. Según la Fiscalía General, entre 2009 y 2018 se habría estructurado una red que operó alrededor del proyecto.

Según las investigaciones, se habría pagado aproximadamente 76 millones de dólares en sobornos, cerca del 4% del valor total de la obra, por parte de la empresa Sinohydro.

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Las coimas, de acuerdo con la investigación, se habrían canalizado mediante terceros, falsas consultorías y supuestos servicios de representación, a través de dádivas, cheques y transferencias bancarias.

La investigación previa se abrió el 28 de marzo de 2019, dentro del denominado caso Ina Papers. Posteriormente, la Fiscalía solicitó la formulación de cargos contra 37 personas por presunto cohecho, entre ellas el expresidente de la República, Lenín Moreno y miembros de su entorno familiar.

En diciembre de 2025, un conjuez nacional llamó a juicio a Moreno y a otros procesados más como autores directos y cómplices.