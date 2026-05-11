Juicio Sinohydro: Fiscalía investiga red de corrupción y coimas de 76 millones de dólares

El expresidente Lenín Moreno llegó a la Corte Nacional para enfrentar el juicio por cohecho.

La audiencia de juicio del caso Sinohydro se instaló la mañana de este lunes 11 de mayo de 2026 con la presencia del expresidente Lenín Moreno.

El caso Sinohydro arrancó la primera jornada de juicio contra 21 personas, en distintos niveles de participación.

Según la Fiscalía, dentro del caso Sinohydro se investiga el delito de cohecho y revela una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca - Codo Sinclair.

La teoría del Ministerio Público apunta a que entre 2009 y 2018 se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas, lo que representa aproximadamente el 4% del valor de la obra, que bordea los 2 000 millones de dólares.

Los sobornos se habrían entregado por Sinohydro utilizando terceras personas a cambio de falsas consultorías y representaciones.

Moreno es el principal señalado por recibir sobornos cuando se desempeñaba como vicepresidente de Rafael Correa. Será juzgado como autor directo.

Además, en la supuesta red de corrupción beneficiada por coimas de Sinohydro constan familiares del expresidente, incluidas su esposa e hija.

Investigación del caso Sinohydro

La investigación previa del caso Sinohydro se abrió el 28 de marzo de 2019, dentro del denominado caso Ina Papers.

Posteriormente, la Fiscalía solicitó la formulación de cargos contra 37 personas por presunto cohecho, entre ellas Moreno y miembros de su entorno familiar.

En diciembre de 2025, un conjuez nacional llamó a juicio a Moreno y a otros procesados más como autores directos y cómplices.

Sin embargo, casi siete años después del inicio del proceso, el caso apenas va a iniciar su etapa de juzgamiento.

Moreno alegó problemas de salud para presentarse ante la justicia ecuatoriana y calificó el caso como una venganza del correísmo.