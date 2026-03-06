Tras cierre de las postulaciones; estos son los siguientes pasos del concurso de Fiscal General

La Comisión Ciudadana de Selección está a cargo del proceso de designación de un nuevo Fiscal General.

Desde la renuncia de Diana Salazar en mayo de 2025, Ecuador requiere designar a un nuevo Fiscal General titular.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) lleva adelante un concurso público para escogerlo, a través de una Comisión Ciudadana de Selección.

El pasado 18 de febrero se abrieron las inscripciones para los interesados en ocupar este cargo y se cerraron a la medianoche del martes 3 de marzo de 2026. En total hubo 75 postulantes, entre ellos 52 hombres y 23 mujeres de 14 provincias del país.

Tras concluir la fase de recepción, los expedientes de los candidatos se encuentran en proceso de consolidación. "Los documentos fueron remitidos desde 14 provincias hacia la matriz en Quito", señaló el Cpccs, el jueves 5 de marzo de 2026.

Luego de recopilar la totalidad de la documentación, la Secretaría General del Cpccs procederá a su remisión a la Comisión Ciudadana de Selección.

¿Cuáles son los siguientes pasos del concurso?

A partir de la entrega de expedientes por parte de la Secretaría General del Cpccs, la Comisión Ciudadana, en el plazo de 10 días, verificará el cumplimiento de requisitos de los postulantes y que no caigan en prohibiciones o inhabilidades.

Luego, la Comisión, en el termino de tres días, emitirá la resolución con el listado de los aspirantes a Fiscal admitidos.

Según el Reglamento del concurso, el postulante que se considere afectado, podrá presentar una reconsideración a la Comisión en el plazo de tres días. Luego de resolver eso, se emitirá un informe final.

Luego se deberá aprobar cuatro fases más del concurso. Son las siguientes:

Calificación de méritos

La Comisión Ciudadana de Selección con el apoyo del equipo técnico calificará los méritos de los postulantes en 10 días. Aquí se analizará la formación académica y experiencia laboral.

El Reglamento establece 10 materias relevantes del Derecho, 22 categorías de méritos a calificarse y 10 acciones afirmativas por un punto cada una. Las calificaciones podrán ser apeladas ante el Pleno del Cpccs, que será la última instancia.

Los postulantes que se consideren afectados tienen un plazo de tres días tras la notificación para solicitar la recalificación, que se resolverá en cinco días.

Escrutinio público e impugnación ciudadana

En esta fase, la ciudadanía y a las organizaciones sociales podrán presentar sus objeciones respecto a los postulantes. El Pleno del Cpccs realizará la convocatoria pública y las impugnaciones podrán presentarse en el término de cinco días y por cinco causales:

Falta de cumplimiento de requisitos legales

Falta de probidad o idoneidad

Estar incursos en prohibiciones

Haber omitido información relevante

Haber falsificado o alterado documentos

Los postulantes impugnados deberán presentar sus pruebas de descargo y su contestación por escrito, después de lo cual la Comisión señalará el día y la hora para la audiencia pública.

Oposición y recalificación

Los postulantes que superaron las fases anteriores deberán rendir un examen escrito, cuya valoración máxima es de 30 puntos, y una prueba oral, que equivaldrá 20 puntos.

Para la prueba escrita se destinará un cuestionario de opción múltiple de 60 preguntas, elaborado por un equipo de 30 docentes expertos en seis áreas del Derecho (Penal, Procesal, Gestión Pública, Constitucional y Derechos Humanos).

El banco de preguntas que crearán será de 3 000 interrogantes y los postulantes podrán solicitar una recalificación, en caso de ser necesario, en un término de tres días a partir de la notificación de resultados.

Mientras que en el caso del examen oral el Equipo de Expertos Catedráticos elaborará casos hipotéticos para sus resolución y presentación en simulación de audiencia.

En el concurso público de oposición y méritos se calificará a las y los postulantes sobre un total de 100 puntos posibles, 50 puntos de los cuales corresponderán a la calificación de méritos y 50 puntos a fase de oposición, que se dividirá en 30 puntos la prueba escrita y 20 la prueba oral.

Elección y designación

Tras terminar la fase de oposición, el Cpccs tendrá dos días para designar al candidato con mayor puntaje como la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

En caso de un empate en la calificación de dos o más candidatos calificados se realizará un sorteo con la presencia de un notario público designado.

Proclamados los resultados definitivos del concurso se remitirá de forma inmediata el nombre del Fiscal General a la Asamblea Nacional para su posesión.